Poly Bridge 2 Yeni Özellikler İle Steam'e Geldi

Kullanıcılar tarafından çok sevilen köprü yapma simülasyonu Poly Bridge, PC için serinin devamını piyasaya sürdü. Oyun Steam ve Epic Games Store'da erişime açıldı.

Poly Bridge 2, PC için resmi olarak piyasaya sürüldü. Mimari ve mühendislik becerilerini test etmek isteyenler oyunu hem Steam'de hem de Epic Games Store'da bulabilir. Poly Bridge serisine aşina olmayanlar için oyunu tanıtmakta fayda var. Oyuncuların, belirli bir süre içerisinde, üzerinden geçen araçların ağırlığına dayanacak kuvvette köprüler yapmak için geometri ve fizik kurallarına biraz aşina olması gereken bir köprü inşa simülatörü bu. Başlarda muhtemelen ‘köprü yapmak ne kadar da kolaymış’ diyeceksiniz; ancak oyunda ilerledikçe zorluk dereceleri de artacak.

Oyunun orijinal hali 2016 yılında piyasaya sürülmüş ve bugüne kadar yaklaşık üç milyon kişi tarafından satın alınmıştı. Bağımsız geliştirici Dry Cactus, oyunun daha eğlenceli hale getirildiğini söylüyor. Yeni özellikler arasında yeni seviyeler, köprüler ve araç sıçramalarında kullanılacak yayların eklenmesi gibi yeni oyun içi mekanikler, gelişmiş bir fizik motoru, atölye kampanyaları ve daha fazlası var.

Akustik gitarist ve besteci Adrian Talens serinin ikinci oyunu için, orijinal oyundan alınan 18 parçanın yeniden düzenlenmesini gerçekleştirmenin yanı sıra listeye 13 yeni parça daha ekledi. Böylece oyunun müziklerinin toplam uzunluğu bir buçuk saati buldu.

Son günlerde Steam’de fırsatlar bitmiyor. Platform, 2016 yılında piyasaya sürülen Minion Masters'a ait bir ek paketi kısa süreliğine ücretsiz yaptı. 'Charging Into Darkness' olarak isimlendirilen bu paket, Minion Masters'a yeni içerikler ekliyor ve oyun içinde farklı bir deneyim sunuyor.

Valve'un sahip olduğu ve dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu olan Steam, zaman zaman düzenlediği kampanyalarla oyuncuların gönlünü alıyor. Şirket, düzenlediği kampanyalarda bazen bir oyunu bazense bir oyuna ait ek paketi ücretsiz olarak sunuyor. Steam şimdi, popüler bir strateji oyunu olan Minion Masters'ın 'Charging Into Darkness' isimli bir ek paketini ücretsiz olarak sunmaya başladı.