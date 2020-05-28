Borderlands Paketi Epic Games’te Ücretsiz Oldu [İndir]

Yılların aksiyon-FPS efsanesi Borderlands serisinin en kapsamlı paketlerinden Handsome Collection, Epic Games'te ücretsiz oldu. The Pre-Squel ve Borderlands 2 dahil tüm DLC'leri içeren dev paket, sınırlı bir süre boyunca Epic Games'te ücretsiz olarak dağıtılacak.

GTA 5 ve Civilization VI'nın ardından Epic Games'in ücretsiz oyun fırtınası devam ediyor. Borderlands serisinin 2 büyük yapımı olan The Pre-Squel ve Borderlands 2 dahil; tüm DLC'lerini içeren Handsome Collection paketi, Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu oldu.

Toplamda 2 Borderlands oyunu ve 50 DLC içeren Handsome Collection paketini eğer Steam'den ayrı ayrı satın alırsanız, fiyatı toplam değeri 480 TL'ye ulaşıyor. Handsome Collection'un Steam'deki kampanyalı fiyatı ise 124,80 TL. Bu zengin paket, şimdi Epic Games tarafından 1 hafta boyunca tamamen ücretsiz şekilde dağıtılacak.

Borderlands Handsome Collection Epic Games'ten nasıl alınır?

Adım #1: Epic Games’in ücretsiz indirme sayfasına buradan ulaşın,

Epic Games’in ücretsiz indirme sayfasına buradan ulaşın, Adım #2: Sağ alt köşedeki YÜKLE butonuna tıklayın,

Sağ alt köşedeki YÜKLE butonuna tıklayın, Adım #3: Epic Games hesabınıza giriş yapın, Hesabınız yoksa Kayıt Ol diyerek üye olun

Epic Games hesabınıza giriş yapın, Adım #4: Açılan penceredeki SİPARİŞ VER butonuna tıklayın,

Açılan penceredeki SİPARİŞ VER butonuna tıklayın, Adım #5: Eğer Epic Games başlatıcısı yüklüyse açın, Eğer Epic Games başlatıcısı yüklü değilse indirip kurun,

Eğer Epic Games başlatıcısı yüklüyse açın, Adım #6: Epic Games Launcher’ı açın,

Epic Games Launcher’ı açın, Adım #7: Kütüphane bölümüne gelerek Borderlands Handsome Collection'u ücretsiz indirin.

Tüm bu adımları takip ederek Borderlands Handsome Collection'ı Epic Games kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilir; hesabınızla giriş yaptığınız tüm bilgisayarlarda, oyunlara ömür boyu ulaşabilirsiniz. Sahip olduğunuz oyunları başka bir Epic Games hesabına dahil edemezsiniz.

Borderlands Handsome Collection paketinin sistem gereksinimleri:

Borderlands 2:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP SP3 ve üzeri

Windows XP SP3 ve üzeri İşlemci: 2 GHz Intel veya AMD işlemci

2 GHz Intel veya AMD işlemci RAM: 1 GB RAM

1 GB RAM Boş Disk Alanı: 12 GB boş alan

12 GB boş alan Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8500 ya da ATI Radeon HD 2600

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üzeri

Windows 7 ve üzeri İşlemci: 2,8 GHz Intel veya AMD işlemci

2,8 GHz Intel veya AMD işlemci RAM: 2 GB RAM

2 GB RAM Boş Disk Alanı: 12 GB boş alan

12 GB boş alan Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 ya da ATI Radeon HD 5850

Borderlands: The Pre-Sequel:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP SP3 ve üzeri

Windows XP SP3 ve üzeri İşlemci: 2,4 GHz Intel ya da AMD işlemci

2,4 GHz Intel ya da AMD işlemci RAM: 2 GB RAM

2 GB RAM Boş Disk Alanı: 13 GB boş alan

13 GB boş alan Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8500 ya da ATI Radeon HD 2600

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üzeri

Windows 7 ve üzeri İşlemci: 2,3 GHz Intel ya da AMD

2,3 GHz Intel ya da AMD RAM: 2 GB RAM

2 GB RAM Boş Disk Alanı: 13 GB boş alan

13 GB boş alan Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 ya da ATI Radeon HD 5850

Borderlands Handsome Collection ne zamana dek Epic Games'te ücretsiz kalacak?

Epic Games Store'un her hafta sunduğu ücretsiz oyun kampanyasında daha önce GTA 5 ve Civilization VI, 1 hafta boyunca ücretsiz sunulmuştu. Borderlands de aynı şekilde 1 hafta boyunca ücretsiz olacak. Kampanya, 4 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek.