Gastronomi dünyasına yenilikçi bir anlayışla giriş yapan Porland’ın yeni HoReCa markası Pioli; dayanıklılığı ve estetiği ile profesyonellerin mutfaktaki macerasını reklam filmine taşıdı. Yemek hazırlanış anlarını benzersiz bir hikayeye dönüştürerek porselenin ötesinde bir mutfak sanatı sunan Pioli, enerjisi ve dinamik kimliğini “üretken” yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan reklam filmiyle kanıtladı.

Yalnızca HoReCa (Hotel, Restaurant, Cafe) sektörü için tasarlanan ve şeflerin tutkularıyla yaratıcılıklarını zirveye ulaştırmak amacıyla geniş bir ürün yelpazesi sunan Pioli, yapay zekanın yaratıcı gücü ile hazırlanan ilham dolu reklam filmini izleyicilerle buluşturdu.

Dayanıklılığı ve şık tasarımlarıyla öne çıkan Pioli’nin yapay zeka ile hazırlanan lansman reklam filmi, Paris’in kalbinde, şeflerin mükemmelliğe ulaşmak için zamanla yarıştıkları bir lüks restoran mutfağına odaklanıyor. Sabahın ilk saatlerinden akşam servisine kadar devam eden heyecan verici yolculuk, zengin porselen geleneğini modern çizgilerle buluşturan Pioli’nin zarif tabaklarıyla ihtişamlı hale dönüşüyor. Hazırlanan lezzetli yemeklerin Pioli ile sanat eserine dönüşen sunumları, hem profesyonellerin tutkusunu hem de porselenlerinin dayanıklılığını yansıtıyor.

Pioli Tabakları: Reklam filminin sessiz kahramanları

HoReCa sektörüne yenilikçi çözümler sunan Pioli, mutfak sanatının modernlikle buluştuğu sofistike ürünlerini yapay zekanın üretken, yenilikçi ve yaratıcı marifetiyle bir araya getiriyor.

Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, reklam filmine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Estetik kadar yüksek dayanıklılığın da rekabette etkin rol aldığı HoReCa sektörüne öncü bir güç olma hedefiyle giriş yapan Pioli markamızla porselen geleneğini çağdaş çizgilerle buluşturuyoruz. Pioli’nin yenilikçi bakış açısını bir adım ileri taşıyarak tüm dünyanın gündeminde olan yapay zeka teknolojisini kullanarak hazırladığımız reklam filmi ile sektörle buluşturmak istedik. Bu bakış açısı Pioli markasının cesur, genç ve dünya gündemini takip eden dinamik bir marka olduğunun en güçlü kanıtı oldu. Genç ve dinamik ruhuyla HoReCa sektörüne yeni bir soluk getiren ve estetikle fonksiyonelliği bir araya getiren Pioli, reklam filmini yapay zeka gibi üstün bir teknolojiye emanet ederek bu yönde öncü bir adım atıyor. Bu vizyonu daha da genişleterek sektöre farklı bir bakış açısı getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Mutfakta yaratıcılığın en büyük destekçisi

Şeflerin mimiklerinden mutfaktaki detaylara kadar her şeyin özenle tasarlandığı bu filmde, suyun kaynamasından ateşin harlanmasına kadar tüm fiziksel aksiyonlar çarpıcı bir doğrulukla ekrana taşınıyor. Bu detaylar, Pioli’nin yalnızca bir tabak değil, mutfaktaki yaratıcılığın en büyük destekçisi olduğunu gösteriyor. Yenilikçi bir yaklaşımla yapay zekayı estetik bir dünya yaratmak için kullanan film, Pioli’nin farkını bir kez daha ortaya koyuyor.

Mutfağı sanatla buluşturan Pioli ile yemek masalarının hikayesini yeniden yazmaya hazır olun!