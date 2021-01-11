Bilim Kurulu Üyesi, Kan Sulandırıcılar İçin Uyarıda Bulundu

Prof. Dr. Ateş Kara, bilinçsiz bir şekilde kullanılan kan sulandırıcı ilaçlar için uyarıda bulundu. Kara, gereksiz yere tüketilen kan sulandırıcı ilaçların rahatsızlığa sebebiyet verebileceğini ve aynı zamanda bu sebeple hastanelerde ilaç sıkıntısı yaşanabileceğini dile getirdi.

COVID-19 tedavisinde bilinçsiz ilaç kullanımı gün geçtikçe yayılmaya devam ediyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tedavi kapsamında bilinçsizce kullanılan kan sulandırıcı ilaçlar için vatandaşlara uyarıda bulundu.

Reçete olmadan ve doktor tarafından önerilmeyen kan sulandırıcı ilaçların birçok rahatsızlığa sebebiyet verebileceğini belirten Kara, bilinçsiz kan sulandırıcı kullanmanın bir an önce durdurulması gerektiğini vurguladı.

“Kan sulandırıcılar, kendi kendimize karar verip kullanabileceğimiz ilaçlar değil”

Kan sulandırıcı ilaçlar, sadece Türkiye’de değil aynı zamanda tüm dünyada COVID-19 tedavisi için yaygın kullanılan bir tedavi yöntemi haline geldi. Ancak doktorlar tarafından reçete edilmeyen ilaç kullanımı yüzünden, Türkiye’de sağlık kurumlarına ulaşan kan sulandırıcı ilaçların sayısında azalmalar yaşanmaya başlandı.

Bildiğiniz üzere kan sulandırıcı ilaçlar, ihtiyaç duyulmadan kullanıldığı takdirde tansiyon ve beyin konusunda birçok rahatsızlığa sebebiyet verebiliyor. Prof. Dr. Ateş Kara da bu rahatsızlıklara dikkat çekerek bilinçsiz ilaç kullanımının hem zararlı olabileceğini hem de hastanelerin bu ilaca ulaşmasında sıkıntı yaratabileceğini dile getirdi.

Kara, yapmış olduğu açıklamada şu ifadelerde bulundu; "Bu durum serbest eczanelerimiz aracılığıyla hastalarımıza sunulan ürünlerin miktarında, zaman zaman azalmaya yol açabilmektedir. Size tedavi amaçlı verdiğiniz ilacı iki katı alırsanız size zarar verebilir. Bu bakımdan doz ana belirleyici. Bu ilaçları gerekmedikçe asla kullanmamak lazım. Kanamaya da neden olabilirler. Kanı sulandırıyor, akışkanlığını artıyor, amacı bu; ama biraz fazla verirseniz kanamaya neden olabilir. Bu çizgiyi bizim, sizin belirlemeniz mümkün değil. Mutlaka sizi izleyen doktorun önermesi ve önerdiği miktarı önerdiği şekilde almanız gerekir."