WhatsApp yöneticilerinden Will Cathcart, son günlerin en çok tartışılan meselesi Gizlilik İlkeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cathcart tarafından yapılan açıklamalar, bugüne dek anlaşılamayan pek çok sorunun cevabı niteliğinde.

Avrupa Birliği dışındaki ülkeler şu sıralar, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı tartışıyorlar. Geçtiğimiz hafta itibarıyla patlak veren tartışmaların nedeni, WhatsApp'ın 8 Şubat'ta geçerli olacak yeni Gizlilik İlkeleri. Şirketin kullanıcı verilerini Facebook ve türevleriyle paylaşacak olması, kullanıcıları ciddi manada tedirgin ediyor. Aslında bugüne kadar yaşanan şeylerin bundan sonra yasal zemin altında yapılabilecek olması, kullanıcıları alternatif arayışlarına sürüklemiş durumda.

WhatsApp'ın yeni Gizlilik İlkeleri'ne göre kullanıcılara ait pek çok veri, bundan sonra Facebook ile paylaşılacak. Ancak Facebook'un kullanıcı verilerini kullanma konusundaki kirli geçmişi, kullanıcıları büyük bir güvensizliğin içine sürüklüyor. İşte günlerdir gündemden düşmeyen meselelerle ilgili yeni bir gelişmeye, WhatsApp yöneticilerinden Will Cathcart tarafından imza atıldı. Cathcart, tartışmalarla ilgili olarak bazı sorulara yanıtlar verdi.

İşte WhatsApp'ın yeni Gizlilik İlkeleri'ne yönelik çok tartışılan sorular ve WhatsApp yetkilisi tarafından verilen yanıtlar

Soru 1: Bu güncelleme WhatsApp’ın Facebook ile olan ilişkisini nasıl etkiliyor?

Bu güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor . Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak kurduğu iletişimi etkilemiyor .

. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak kurduğu iletişimi . WhatsApp olarak insanların gizliliğini korumaya büyük önem veriyor ve gizlilik politikalarını kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz. Bir ay boyunca yeni politikayı gözden geçirmeleri için süre tanımak adına kullanıcılarımızla WhatsApp üzerinden bu değişiklikler hakkında doğrudan iletişim kuruyoruz.

Soru 2: Facebook’un bu güncelleme ile WhatsApp mesajlarına erişimi olacak mı?

WhatsApp üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle yaptığınız görüşmeler ve mesajlaşmalar, uçtan uca şifreleme ile korunur.

ile korunur. Uçtan uca şifreleme, yolladığınız fotoğrafın, ses kaydının, videonun ya da mesajın sadece sizin tarafınızdan ve konuştuğunuz kişi tarafından okunduğunu/dinlendiğini garanti eder.

sizin tarafınızdan ve konuştuğunuz kişi tarafından okunduğunu/dinlendiğini garanti eder. Üçüncü şahıslar, WhatsApp ya da Facebook bile, bu içerikleri göremez .

. Bunun sebebi, uçtan uca şifreleme sayesinde mesajlarınızın bir kilitle güvence altına alınmasıdır ve sadece alıcı ve siz bu kilidi açıp okuma yetisine sahipsinizdir.

Soru 3: Bu güncelleme Türkiye’deki kullanıcılar için ne anlama geliyor?

Tüm kullanıcılar için olduğu gibi, Türkiye’deki kullanıcılar da yukarıda da belirtilen aynı gizlilik, uçtan uca şifreleme ve güvenlik özellikleriyle korunmaya devam ediyor.

Soru 4: WhatsApp’ın bu güncellemedeki amacı nedir?

Çoğu insan WhatsApp'ı arkadaşlarıyla ve ailesiyle sohbet etmek için kullanırken, giderek daha fazla insan WhatsApp aracılığıyla işletmelere de ulaşıyor.

de ulaşıyor. Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına gizlilik politikamızı güncelliyoruz.

iletişimlerine yardımcı olmak adına gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler.

alma seçeneğine sahip olabilecekler. Bununla birlikte, WhatsApp üzerinden işletmelerle mesajlaşmayı ya da iletişim kurmayı tercih etmeyen kişiler bu değişiklikten etkilenmeyecek.

Soru 5: 8 Şubat’ta ne olacak?