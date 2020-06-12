Dünden beri sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi, PlayStation 5. Ucundan kıyısından çıkan en ufak bir sızıntının dahi haber olduğu yeni oyun konsolu, dün resmi olarak tanıtıldı. Yıllar süren merakımızı dindiren online etkinlik, YouTube'da 2 milyon, Twitch'te ise 1 milyondan insan tarafından eş zamanlı olarak izlendi.

Dün akşam dünyanın dört bir tarafındaki oyunseverler, Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’i tanıtacağı çevrimiçi etkinlik için ekranların başına kilitlendi. PlayStation 5 etkinliğinin hit olacağını zaten biliyorduk, ancak ortaya çıkan izlenme sayıları, ilginin tahmin edilenin de üstünde olduğunu gösteriyor.

Büyük bir bölümünün PS5’e gelecek oyunların tanıtımına ayrıldığı etkinlik, dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube’da 2 milyon, oyun odaklı canlı yayın platformu Twitch’te ise 1 milyondan fazla kişi tarafından eş zamanlı olarak takip edildi.

PlayStation 5'in tanıtıldığı online etkinlik, olağanüstü bir ilgiyle karşılaştı

Bununla birlikte bu izlenme sayılarının yalnızca Sony'nin resmi YouTube ve Twitch kanallarındaki izlenme sayıları olduğunu belirtelim. Sony'nin diğer resmi kanalları ve etkinliği kendi kanallarında yayınlayan yayıncıların izlenme sayıları bu sayılara dahil değil.

YouTube’daki eş zamanlı izlenme rekorunu kıramayan PS5 etkinliği, Twitch’te de rekoru burun farkıyla kaçırdı. Bu rekor şu anda, tek bir kanal üzerinden 1.065.148 kişinin eş zamanlı izlediği 28 Ocak’ta düzenlenen CS:GO turnuvası ELEAGUE Major: Boston’a ait. Dünkü PS5 etkinliği ise Twitch etkinliği ise tek bir kanal üzerinden 1.014.646 kişi tarafından takip edildi.

Esports Charts'a göre Sony’nin etkinliği, 214 Twitch canlı yayını ve tüm dillerdeki resmi yayınlar da dahil olmak üzere toplam 7.270.523 kişi tarafından takip edildi. Yaklaşık iki saatlik etkinliğin ortalama görüntüleme sayısı ise dört milyonun biraz üzerindeydi.