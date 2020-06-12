Bir Grafik Tasarımcı, Siyah PlayStation 5 Tasarımı Paylaştı

Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i beyaz renkli bir tasarımla tanıttı ve şu ana kadar hep siyah renkli konsollarla karşılaşan oyunseverleri şaşırttı. Bir grafik tasarımcı, konsolun beyaz renginden hoşnutsuz olacak ki siyah renkli versiyonunu oluşturarak sosyal medyada paylaştı.

Sony, 7 yıl sonra ilk kez yeni bir PlayStation’la karşımıza çıkarken yeni konsolun tasarımıyla birçok insanı şaşırttı. Mat siyah rengine alışkın olduğumuz PlayStation’ın serisinin yeni üyesi PlayStation 5, beyaz ağırlıklı bir tasarımla geldi.

Sony, PlayStation 5 tasarımıyla şaşırttı ama grafik tasarımcılar, alışık olduğumuz mat siyah rengi yeni nesil konsola uyarlayarak PlayStation 5’i yeniden tasarladı. Böylece PlayStation 5, daha tanıdık bir görünüme kavuşmuş oldu.

Tamamen siyah renge sahip PlayStation 5 tasarımları, orijinal tasarımının mavi ışıklarıyla oldukça güzel görünüyor. Tasarımcılar, ellerini korkak alıştırmayarak cihazın mavi LED aydınlatmasını da kırmızıya dönüştürüp bir de logo ekleyerek PlayStation 5 Spider-Man özel sürümünün nasıl olabileceğini gözler önüne serdiler.

Sony ilerleyen dönemde PlayStation 5'in siyah renkli bir sürümünü tanıtacak mı bilmiyoruz. Ancak mat siyah bir PS5'in çok daha tanıdık göründüğünü söylemek mümkün.