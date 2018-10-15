PUBG Mobile Şampiyonu Olan Türk Takımının Ödülü Kesildi

Mobil oyunculuk dünyasının seyrini değiştiren oyunlardan olan PUBG Mobile için düzenlenen küresel şampiyonanın Avrupa ayağındaki ödüllerin yarısından fazlası kesintiye uğratıldı. Avrupa Şampiyonu olan Türk takımının alması gereken 20 bin dolarlık ödül, 10 bin dolara düşürüldü.

PUBG Mobile için düzenlenen küresel dünya şampiyonası niteliğindeki Star Challenge etkinliğinin Avrupa şampiyonu Türk oyunculardan oluşan Team Hayro olmuş, bu haberi sizlerle paylaşmıştık. Star Challenge turnuvası düzenlenmeden önce açıklanan koşullar arasında, bölgesel finallerde dereceye girecek takımların ödülleri de belirtilmişti.

Turnuva başladı ve Türkiye’den Team Hayro takımı Regional Final’de birinci seçilerek dünya şampiyonasına Avrupa birincisi olarak gitmeye hak kazandı. Açıklanan ilk şartlara göre Team Hayro 20 bin dolar, ikinci olan Team Tortee 15 bin dolar, üçüncü olan Team RaptorDaRaptor ise 10 bin dolar ödül alması gerekiyordu. Daha önce açıklanan ödül tablosuna ulaşmak için tıklayın.

Star Challenge’ın bölgesel finallerinde verilecek ödüller Avrupa, Asya ve Amerika gibi bölgeler için aynı tutardaydı. Birinci olan Team Hayro’nun bize ulaştırdığı detaylara göre, Avrupa bölgesinin ödüllendirmesinde e-sporculardan habersiz değişikliğe gidildi. Diğer bölgelerdeki ödüller ilk açıklanan tutarlarla sabitken, Team Hayro’nun birinci olduğu bölgesel finaldeki yeni ödüller şu şekilde açıklandı:

Birinci: 10 bin dolar

İkinci: 6 bin dolar

Üçüncü: 4 bin dolar

Birincilik ödülünde %50 kesinti olmakla birlikte, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin yarısından fazlasının kesildiğini görmekteyiz. 30 Eylül ve 7 Ekim tarihleri arasında, turnuvaya katılım alınırken açıklanan fiyatların, sonradan değiştirilmeleri gerçek anlamda bir skandal. Turnuvayı düzenleyen StarLadder’ın konu hakkında sporculara veya takipçilere bir açıklamada bulunmaması ise açık şekilde duyarsızlık.

Team Hayro’nun üyeleri, ödüllerdeki değişikliğin nedenini şirkete sorduklarında ise şu cevabı almışlar:

"Turnuvanın adı Player Well Knowns (PWK) olarak geçerken ödül 20.000 dolardı. Fakat turnuvanın ismi Star Challenge olarak değiştiği için ödüllendirmeler değişti."

Bu açıklamaya göre tüm bölgesel finallerin ödüllerinde bir değişikliğe gidilmesi de gerekiyordu. Nitekim Avrupa haricindeki bölgesel finallerin şampiyonları, ilk açıklanan ödüllere sahip oldular. StarLadder’ın sonradan değiştirdiği ödüllendirme listesine de buradan ulaşabilirsiniz.

Dubai’deki dünya şampiyonasına katılarak bizi temsil edecek Team Hayro’yu Avrupa derecesinden dolayı tekrar kutluyor, başarılar diliyoruz.

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