Qumpara ile Kafa Topu 2'de Ücretsiz Elmas Kazanabilirsiniz

Alışverişlerizde aldığınız fişlerle avantajlı kampanyalara katılmanızı sağlayan yerli mobil uygulama Qumpara, ilk defa üye olacaklara özel Kafa Topu 2 kampanyası düzenliyor. Eğer Kafa Topu 2’de ücretsiz şekilde elmas sahibi olmak istiyorsanız, bu avantajdan nasıl faydalanabileceğinizi anlatıyoruz.

Yurt dışına da açılan yerli uygulama Qumpara, kullanıcılarının market alışverişlerinden sonra aldıkları fişlerle çeşitli kampanyalara katılmalarını sağlıyor. Genellikle düşük fiyatlı alışverişlere oldukça değerli hediyeler sunan uygulamada, Kafa Topu 2 için de bir kampanya başladı.

Eğer daha önce Qumpara’ya üye olmadıysanız, Kafa Topu 2 içerisinde ücretsiz elmaslara sahip olma fırsatıyla üye olabilirsiniz. Elbette bu üyeliğin ardından hem Kafa Topu 2’de elmasınız olacak hem de Qumpara dünyasının avantajlı kampanyalarına katılma fırsatı yakalayacaksınız.

Peki Qumpara ile Kafa Topu içerisinde ücretsiz elmas kazanmak için ne yapmak gerekiyor?

Öncelikle hemen aşağıdaki App Store ve Play Store bağlantılarına tıklayıp, Qumpara uygulamasını cihazınıza indirin:

Qumpara uygulamasını açtıktan sonra, üyelik aşamasında ekrana gelen referans kodu bölümüne “KT2ELMAS15” kodunu girin.

Qumpara bu kod karşılığında size bir kod verecek. Bu numarayı kopyalayıp, Kafa Topu 2 içerisindeki Ayarlar kısmında yer alan Promosyon bölümüne girin:

Girdiğiniz numara sayesinde, Kafa Topu 2’de ücretsiz elmas kazanabilirsiniz.

Eğer hala Kafa Topu 2 oynamıyorsanız, aşağıdaki bağlantılarla oyuna ulaşabilirsiniz:

Herkese iyi eğlenceler :)