Bir kısa süreliğine ücretsiz iOS oyun ve uygulamalar yazısıyla daha karşınızdayız. Bu haftadaki listede 2 adet oyun ve 3 adet uygulama bulunuyor. Siz de listede beğendiğiniz oyun veya uygulamayı ücretsiz olmasından faydalanarak edinebilirsiniz.

Google Play ve App Store’a uygulama ve oyun geliştiren geliştiriciler, bazen oyunlarını ve uygulamalarını kısa süreliğine ücretsiz şekilde kullanıcılara sunuyor. Bu hafta kısa süreliğine ücretsiz hâle gelen uygulamalar ve oyunlar listesinde 2 adet oyun ve 3 adet uygulama bulunuyor. Peki bu oyun ve uygulamalar hangileri? Gelin listemize geçelim.

1. Tiny Defense:

Normal fiyatı: 19,99 TL

Listedeki iki oyundan biri olan Tiny Defense’te kendilerine 'Minirobotlar' diyen mekanik yaşam formlarının gezegeni olan Green Planet, kendilerine 'Makineler' diyen robot ordusu tarafından işgal edilir. Siz de Minirobotlara yardım ederek gezegenlerini Makineler’in işgalinden kurtarabilirsiniz.

2. Night Mode – Long Exposure Video:

Normal fiyatı: 19,99 TL

Bu uygulama, iPhone’da herhangi bir ek alete ihtiyaç duymadan düşük ışıkta fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. Yakalanan fotoğraflar, yüksek kaliteli ve süper hızlı performans filtreleriyle işleniyor. Uygulamada hızlı pozlama, renk doygunluğu seçimi ve 8x yakınlaştırma gibi birçok özellik bulunuyor.

3. Small Square:

Normal fiyatı: 6,99 TL

Oldukça basit bir oynanışa sahip olan Small Square’de küçük bir kareyi karşısına çıkan engellere çarptırmadan ilerletmeye çalışıyorsunuz. Basit bir mantığı olan bu oyunu, toplu taşımada, otobüs beklerken de oynayabilirsiniz.

4. Skill Setup & Voice Command:

Normal fiyatı: 6,99 TL

App Store’da 5/5 puana sahip olan bu uygulamayı müzik, navigasyon, spor, yemek, eğlence gibi birçok kategoride interaktif komutlarla kullanabilirsiniz.

5. Super Backup:

Normal fiyatı: 6,99 TL

Bir yedekleme uygulaması olan Super Backup ile iPhone ya da iPad’inizdeki kişileri tek bir tıklamayla yedekleyebilirsiniz. Ayrıca yedeklediğiniz kişilerinizi hem PC’den hem de Mac’ten aktarabilirsiniz. Uygulamanın özellikleri arasında e-posta ile dışa aktarma, cihazınızdaki başka bir uygulamaya aktarma, PC ya da Mac cihazınıza aktarma gibi özellikler bulunuyor.

Bu haftaki ücretsiz iOS oyun ve uygulamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Listede beğendiğiniz uygulama ya da oyun bulunuyor mu? Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.