Türkiye'nin popüler market zincirlerinden Migros, "Müthiş Cuma" ismindeki bir kampanyaya hazırlanıyor. 26-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek kampanya kapsamında iPhone 11, 5.999 TL fiyat etiketiyle satılacak.

Kasım ayında başlayan indirim furyası tüm hızıyla devam ediyor. Teknoloji devleri ve e-ticaret platformları, birbirlerinin peşi sıra indirimlerini yapmaya devam ederken bu şimdi bu indirimlere bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin önemli zincir marketlerinden olan Migros, sadece 26-29 Kasım tarihleri arasında geçerli olan bir kampanyaya imza attı. Migros'un bu kampanyası insana "İndirim dediğin böyle olur." dedirtiyor.

Migros'un sınırlı süreliğine düzenleyeceği kampanya, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın son model iPhone'larını içeriyor. Migros, bu kampanya kapsamında iPhone 11'in 64 GB depolama alanına sahip olan versiyonuna, kaçırılmaması gereken bir indirim uyguluyor. Migros'un kampanyası, iPhone 11 modelinde renk gözetmeksizin, 2.000 TL indirim yapıyor. Tabii bu indirimin iPhone 11'in Migros fiyatı üzerinden yapıldığını belirtelim zira Apple, kendi sitesinde bu ürünü 7.299 TL'ye satıyor. Bu da Migros'un aslında Apple'a göre 1.300 TL indirim yaptığı anlamına geliyor.

Migros'un düzenlediği kampanya kapsamında iPhone 11'in 64 GB depolama alanı olan versiyonu, önceki Migros fiyatı olan 7.999 TL yerine 5.999 TL karşılığında satılacak. Stoklarla sınırlı olan kampanya kapsamında tüketiciler, mevcut olan renklerden istediklerini satın alabilecekler. Yani Migros, bu kampanya kapsamında iPhone 11 modelleri için renk ayrımı yapmıyor.

Migros'un düzenlediği iPhone 11 kampanyasına katılabilmeniz için yapmanız gereken tek şey ise 26-29 Kasım tarihleri arasında size en yakın 5M Migros'a gitmek. Böylelikle stok kalmış olması durumunda 5.999 TL karşılığında yeni bir iPhone 11 sahibi olacaksınız. Migros'un 2.000 TL indirimle satacağı iPhone 11'lerin Apple Türkiye garantisi altında olduğunu ve kampanyanın stoklarla sınırlı olduğunu hatırlatırız.

Migros'un iPhone 11 kampanyası için hazırladığı o afiş