Türkiye'de Şirket Açan Reddit Nedir? Ücretli mi? Nasıl Üye Olunur? Nasıl Kullanılır?

Dünyanın en büyük topluluğuna sahip Reddit geçtiğimiz günlerde Türkiye'de şirket açmıştı. Peki hâlâ adımını atmamış olanlar için Reddit kullanmaya değer bir platform mu?

Son günlerde Reddit'in Türkiye'de şirket kurduğunun duyurulmasıyla platforma dair detaylı bilgi sahibi olmayan pek çok kesim de Reddit'i merak eder oldu.

Türkiye'deki sosyal medya yasaları gereği platformun ülkemizde resmî bir temsilci ataması gerekiyor, yani bu kararla birlikte Reddit kapanmıyor veya tamamen değişmiyor, sadece yasal olarak varlığını "resmileştiriyor." Peki bu durum biz kullanıcılar için ne anlama geliyor ve internetin "ön sayfası" olarak bilinen Reddit tam olarak ne?

Reddit nedir?

Reddit'i klasik sosyal medya uygulamalarından (Instagram, Twitter gibi) ayıran en büyük özellik, kişiler değil "konular" üzerine kurulu olmasıdır. Reddit, aslında binlerce farklı konunun konuşulduğu devasa bir forumlar bütünüdür.

Burada insanların profillerinden çok, paylaştıkları içerikler ve fikirler ön plandadır. "Subreddit" adı verilen alt topluluklarda yemek tariflerinden uzay bilimine, yerel haberlerden komik kedi videolarına kadar aklınıza gelebilecek her konuda bir tartışma ortamı bulabilirsiniz.

Reddit ücretli mi?

Kısa cevap hayır, Reddit tamamen ücretsizdir.

Uygulamayı indirmek, üye olmak, içerik okumak veya paylaşım yapmak için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez ancak platformun içinde "Reddit Premium" adında isteğe bağlı bir üyelik sistemi de bulunur.

Ücretsiz Kullanım : Standart üyeliktir. Her şeye erişebilirsiniz ancak reklam görürsünüz.

: Standart üyeliktir. Her şeye erişebilirsiniz ancak reklam görürsünüz. Reddit Premium: Aylık belirli bir ücret karşılığında reklamları kaldırır, size özel avatar kıyafetleri verir ve diğer kullanıcılara ödül (award) vermeniz için aylık "coin" sağlar.

Normal bir kullanıcı için ücretsiz versiyon fazlasıyla yeterlidir.

Reddit'e nasıl üye olunur?

Reddit’e üye olmak, diğer platformlara göre çok daha kolaydır çünkü platform anonimliğe önem verir. Yani gerçek isminizi kullanmak zorunda değilsiniz.

Adım #1 : reddit.com adresine gidin veya mobil uygulamasını indirin.

: adresine gidin veya mobil uygulamasını indirin. Adım #2 : Sağ üstteki "Sign Up" veya "Log In" butonuna tıklayın. Google veya Apple hesabınızla tek tıkla bağlanabilir ya da e-mail adresinizle kayıt olabilirsiniz.

: Sağ üstteki "Sign Up" veya "Log In" butonuna tıklayın. Google veya Apple hesabınızla tek tıkla bağlanabilir ya da e-mail adresinizle kayıt olabilirsiniz. Adım #3: Reddit size rastgele bir kullanıcı adı önerir fakat bunu değiştirebilirsiniz.

Kullanıcı adınızı daha sonra değiştirmek mümkün değildir, bu yüzden içinize sinen bir kullanıcı adı seçin.

Reddit nasıl kullanılır?

Reddit’in kendine has bir dili vardır. Bu sebeple bazı terimleri bilmeniz, kullanımınızı kolaylaştıracaktır.

1. Subreddit (r/)

İlgi alanlarına göre ayrılmış topluluklardır. Örneğin, Türkiye ile ilgili konular için r/Turkey, teknoloji haberleri için r/technology gibi topluluklara "Join" (Katıl) diyerek ana sayfanızda bu konuları görebilirsiniz.

2. Upvote ve Downvote (Yukarı/Aşağı Oy)

Reddit’te "beğen" butonu yerine oylama sistemi vardır.

Upvote (Yukarı Ok) : İçeriği yararlı veya komik bulduysanız tıklarsınız. İçerik yukarı taşınır.

: İçeriği yararlı veya komik bulduysanız tıklarsınız. İçerik yukarı taşınır. Downvote (Aşağı Ok): İçerik kalitesiz veya konu dışıysa tıklarsınız. İçerik aşağılara düşer ve görünürlüğü azalır.

3. Karma puanı

Karma puanı sizin Reddit karnenizdir. Yaptığınız yorumlar ve paylaşımlar "Upvote" aldıkça karma puanınız artar. Bu puanın maddi bir değeri yoktur ancak topluluk içinde ne kadar katkı sağlayan, güvenilir bir kullanıcı olduğunuzu gösterir.

4. OP (original poster)

Bir gönderiyi ilk paylaşan kişiye verilen isimdir. Yorumlarda isminin yanında "OP" yazar.

Özetle: Reddit kullanmaya değer mi?

Eğer sadece ünlüleri takip etmekten sıkıldıysanız ve gerçek insanların, gerçek deneyimlerini okumak istiyorsanız Reddit harika bir yerdir.

Keza zamanında Perplexity gibi pek çok yapay zekâ aracı da aramaları sadece Reddit özelinde yapmak gibi özellikleri sırf bunun için getirmişti. Bu sebeple Reddit'te sorup da cevabını alamayacağınız bir konu yok desek yeridir.