Tümü Webekno
Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Bir Akşam Yemeği Parasına Alabileceğiniz 37 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Redmi Buds 8 Active Tanıtıldı

Xiaomi bünyesindeki Redmi, inanılmaz uygun fiyata gelişmiş özellikler sunabilen kablosuz kulaklığı Buds 8 Active (Vitality Edition) modelini tanıttı.

Bir Akşam Yemeği Parasına Alabileceğiniz 37 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Redmi Buds 8 Active Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren ve uygun fiyatlı ürünleriyle ülkemizde de çok ilgi görmeyi başaran bir marka olan Redmi, sadece telefonlar değil, farklı türden ürünleriyle de karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise firma, Redmi Buds 8 Active (Vitality Edition) ismi verilen kulaklıklarını resmen tanıttı.

Çin’de gerçekleştirilen bir lansman ile tanıtılan yeni Buds 8 Active modeli, silikonsuz bir tasarımla geliyor ve dikkat çeken bazı özelliklere sahip. İnanılmaz ucuz olduğunu da belirtmemizde fayda var.

Redmi Buds 8 Active (Vitality Edition) neler sunuyor?

remd

Kulaklıklarda titanyum kaplamalı diyaframa sahip 14,2 mm'lik büyük bir dinamik sürücü kullanılıyor. Bu kurulum, daha net ses ve daha güçlü bas sağlamak için cihaza eklenmiş. Ayrıca kablosuz oynatma sırasında ses kalitesini korumaya yardımcı olan AAC ses kodeğini de destekliyor.

Xiaomi’nin aktardığına göre cihazda saniyede 6 metreye kadar hızlarda çalışan rüzgâr gürültüsü azaltma özelliği bulunuyor. Bu, dış mekânlarda veya hareket hâlindeyken bir şeyler dinlerken gürültüyü azaltmaya yardımcı olacak. Telefon görüşmeleri için ise yapay zekâ destekli arama gürültüsü azaltma özelliğine sahip çift mikrofon var. Sistem, arka plan gürültüsünü filtrelemek ve aramalar sırasında ses netliğini iyileştirmek için tasarlanmış.

radmi

En önemli özelliklerinden biri pil ömrü. Öyle ki tek şarj ile 7 saate kadar dinleme sunabiliyor. 475 mAh’lik bataryaya sahip kutuyla ise bu süre 37 saate kadar çıkabiliyor. Bunlar dışında Bluetooth 5.4 desteği, IP54 dayanıklılık, Xiaomi HyperOS Connect ile diğer Xiaomi cihazlar ile entegre çalışma gibi özellikleri de var. Kulaklıkların fiyatı ise yalnızca 17 dolar olarak açıklandı.

Aşırı Uygun Fiyata ANC, 36 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık Redmi Buds 8 Lite Tanıtıldı Aşırı Uygun Fiyata ANC, 36 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık Redmi Buds 8 Lite Tanıtıldı
Kablosuz Kulaklık Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Okurken Dehşete Düşeceğiniz Bir Hikâyeye Dayanıyor...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Okurken Dehşete Düşeceğiniz Bir Hikâyeye Dayanıyor...

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

Mart 2026 Audi Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Var mı?

Mart 2026 Audi Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Var mı?

Hem Pninfarina Tasarımı Hem de Özellikleriyle Büyüleyen Telefon Infinix Note 60 Ultra Tanıtıldı

Hem Pninfarina Tasarımı Hem de Özellikleriyle Büyüleyen Telefon Infinix Note 60 Ultra Tanıtıldı

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

[6-9 Mart] 2.250 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[6-9 Mart] 2.250 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com