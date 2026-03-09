Bir Akşam Yemeği Parasına Alabileceğiniz 37 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Redmi Buds 8 Active Tanıtıldı

Xiaomi bünyesindeki Redmi, inanılmaz uygun fiyata gelişmiş özellikler sunabilen kablosuz kulaklığı Buds 8 Active (Vitality Edition) modelini tanıttı.

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren ve uygun fiyatlı ürünleriyle ülkemizde de çok ilgi görmeyi başaran bir marka olan Redmi, sadece telefonlar değil, farklı türden ürünleriyle de karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise firma, Redmi Buds 8 Active (Vitality Edition) ismi verilen kulaklıklarını resmen tanıttı.

Çin’de gerçekleştirilen bir lansman ile tanıtılan yeni Buds 8 Active modeli, silikonsuz bir tasarımla geliyor ve dikkat çeken bazı özelliklere sahip. İnanılmaz ucuz olduğunu da belirtmemizde fayda var.

Redmi Buds 8 Active (Vitality Edition) neler sunuyor?

Kulaklıklarda titanyum kaplamalı diyaframa sahip 14,2 mm'lik büyük bir dinamik sürücü kullanılıyor. Bu kurulum, daha net ses ve daha güçlü bas sağlamak için cihaza eklenmiş. Ayrıca kablosuz oynatma sırasında ses kalitesini korumaya yardımcı olan AAC ses kodeğini de destekliyor.

Xiaomi’nin aktardığına göre cihazda saniyede 6 metreye kadar hızlarda çalışan rüzgâr gürültüsü azaltma özelliği bulunuyor. Bu, dış mekânlarda veya hareket hâlindeyken bir şeyler dinlerken gürültüyü azaltmaya yardımcı olacak. Telefon görüşmeleri için ise yapay zekâ destekli arama gürültüsü azaltma özelliğine sahip çift mikrofon var. Sistem, arka plan gürültüsünü filtrelemek ve aramalar sırasında ses netliğini iyileştirmek için tasarlanmış.

En önemli özelliklerinden biri pil ömrü. Öyle ki tek şarj ile 7 saate kadar dinleme sunabiliyor. 475 mAh’lik bataryaya sahip kutuyla ise bu süre 37 saate kadar çıkabiliyor. Bunlar dışında Bluetooth 5.4 desteği, IP54 dayanıklılık, Xiaomi HyperOS Connect ile diğer Xiaomi cihazlar ile entegre çalışma gibi özellikleri de var. Kulaklıkların fiyatı ise yalnızca 17 dolar olarak açıklandı.