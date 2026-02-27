Aşırı Uygun Fiyata ANC, 36 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık Redmi Buds 8 Lite Tanıtıldı

Xiaomi, Redmi markası altında yeni kulaklığı Buds 8 lite'ı tanıttı. Cihaz, çok uygun fiyatla geliyor.

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren ve uygun fiyatlı ürünleriyle ülkemizde de büyük ilgi gören bir marka olan Redmi, sadece telefonlar değil, aynı zamanda kulaklıklarıyla da dikkat çekmeyi başarıyordu. Şimdi ise şirket, Redmi Buds 8 Lite ismi verilen yeni kulaklıklarını Çin’de gerçekleştirdiği bir lansman ile tanıttı.

Cihaz, silikonlu tasarımla geliyor. Çok uygun fiyatıyla bütçe dostu bir ürün olduğunu belirtelim. Mavi, siyah ve beyaz olmak üzere toplamda 3 renkte kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Redmi Buds 8 Lite neler sunuyor?

Redmi Buds 8 Lite modeli, metro gürültüsü ve klima sesi gibi düşük frekanslı sesleri azaltmak için hibrit ANC teknolojisine sahip 42 dB geniş frekanslı aktif gürültü engelleme özelliğiyle geliyor. Gürültülü ortamlarda net arama kalitesi için çift mikrofonlu yapay zeka gürültü azaltma ve dış mekan kullanımı için rüzgar gürültüsü azaltma algoritması içeriyor ve 6 m/s'ye kadar rüzgâr hızlarına dayanıklı. 12,4 mm’lik titanyum diyaframlı dinamik sürücü, AAC ve SBC kodeklerini desteklediğini de belirtelim.

Kullanıcının aynı anda iki cihazı eşleştirmesine ve aralarıda gecikme olmadan geçiş yapmasına olanak tanıyan çift cihaz bağlantısı sunuyor. Konfor ve pratiklik odaklı olduğunu da belirtelim. Her bir kulaklık 4,5 gram ağırlığında. Ayrıca IP54 derecesiyle birlikte toz ve suya karşı dayanıklılık da sunuyor. Bluetooth 5.4 ile gelen cihaz, şarj kutusuyla birlikte 36 saate, tek şarjla 8 saate kadar pil ömrü sunuyor. Hızlı şarj özelliği ise 10 dakikalık şarjla 2 saatlik dinleme süresi sağlıyor. Cihazın fiyatı ise 20 dolar olarak açıklandı.