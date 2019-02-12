En Korkunç Oyun Hatası: İki Tane Gelen Mr. X

Son 1 aya adeta damgasını vuran Resident Evil 2: Remake'te kanınızı dondurma potansiyeli bulunan enteresan bir hata keşfedildi.

Steam'de fiyatının bir günde %100 zamlanmasıyla Türkiye'deki oyuncuları kızdıran Resident Evil 2: Remake, bu zaafiyetinin yanında neredeyse mükemmel bir oyun. Harika grafikler, dehşet bir atmosfer ve CAPCOM'dan beklenmeyecek derecede kusursuz bir optimizasyon.

Oyunun sahipleri halen Resident Evil 2: Remake'in tadını çıkarırken, orijinal oyunda da herkesi dehşete düşüren Mr. X'in yeniden dizayn edilmiş versiyonu oyuncuların başına bela olmaya devam ediyor. Ancak oyunda, birçok Resident Evil 2 severe korkudan ALT-F4 çektiren Mr. X'ten daha korkunç bir şey var: İki tane Mr. X.

Basitçe anlatmamız gerekirse, normalde bir mekanı geçtiğiniz anda Mr. X'ten kurtuluyorsunuz. Ancak bir diğer mekan olan STARS ofisine geçerken, Mr. X'i öyle bir konumda tutuyorsunuz ki hem yeni bölümdeki Mr. X'in çıkışı tetikleniyor hem de bir önceki başınıza musallat oluyor.

Yukarıdaki video aracılığı ile iki tane Mr.X ile karşlaşmanızı sağlayan hatayı ve hatta yeterince mazoşist bir yapınız varsa bunu nasıl yapabileceğinizi görebilirsiniz.