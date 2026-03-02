Eski Bir Rockstar Çalışanından İddia: "GTA 6 Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Gerçekçilik Sunacak"

Eski bir Rockstar çalışanı olduğunu iddia eden bir kişi, GTA 6'da olması beklenen bir dizi yeni detayı gün yüzüne çıkardı.

Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6 hakkında her geçen gün yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.

Yeni bir iddiaya göre eski bir Rockstar Games çalışanı, oyunun şimdiye kadar görülmemiş düzeyde gerçekçilik sunacağını öne sürdü. Üstelik bu gerçekçilik yalnızca grafiklerle sınırlı değil. Oynanıştan NPC davranışlarına kadar her alanda köklü değişiklikler yolda. Gelin iddia ettiği değişikliklere yakından bakalım.

NPC’lerde büyük sıçrama

GTA 6 için en dikkat çekici iddia, NPC sisteminde yaşanacak devrim. Daha önce Red Dead Redemption 2 ile güçlü bir etkileşim altyapısı kuran Rockstar’ın, bu sistemi GTA 6’da çok daha ileri taşıyacağı belirtiliyor.

İddialara göre oyuncular NPC’lerle sadece selamlaşmak ya da hakaret etmekle kalmayacak; flört edebilecek, farklı sosyal tepkiler alabilecek ve hatta kendi yazdıkları metinlerle iletişim kurabilecek. Evet, özel bir metin giriş sistemi sayesinde yazdığınız cümlelere NPC’ler bağlama uygun cevaplar verebilecek.

Daha da çarpıcısı NPC’lerin hafızası olacak. Bir karaktere kötü davranırsanız, günler sonra tekrar karşılaştığınızda bunu hatırlayabilecek. Bu sistem sayesinde dostluklar, düşmanlıklar ve ilişkiler doğal şekilde gelişebilecek.

Suç sistemi de yenileniyor

GTA 6’da suç sistemi de daha katmanlı hâle geliyor. Küçük marketleri soymak nispeten kolay olacak, polis daha geç müdahale edecek ve kazanç daha düşük olacak ancak lüks mağazalar ve mücevher dükkanları gibi yüksek değerli hedeflerde işler nispeten daha karmaşıklaşacak.

Sessiz alarmlar, güvenlik kameraları ve hızlı polis müdahalesi oyuncuları plansız hareket etmekten alıkoyacak. Yani artık içeri dalıp çıkmak yerine strateji kurmak gerekecek.

Âdeta günlük hayat simülasyonu olacak

Sızıntıya göre GTA 6, açık dünya deneyimini gerçek hayata daha da yaklaştıracak. Havalimanları, süpermarketler ve diğer kamusal alanlar kalabalık ve etkileşimli olacak. Dekor gibi görünen binalar yerine tamamen girilebilir iç mekânlar tasarlanacak.

Ayrıca telefon sistemi de genişletiliyor. Oyuncular NPC’lere mesaj atabilecek, sosyal medyada gezinebilecek, suç planlarını telefon üzerinden organize edebilecek. Telefon, oyunun dinamik yapısında merkezi bir rol oynayacak.

Tüm bu bilgiler doğrulanmış değil ve yalnızca iddiadan ibaret ancak bu söylentilerin bir kısmı bile doğru çıkarsa, GTA 6 oyun dünyasında gerçekçilik ve etkileşim konusunda yeni bir çağ başlatacak gibi...