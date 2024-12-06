Romanya Başkanlık Seçimleri, seçim altyapısına yönelik 85.000 siber saldırının ardından iptal edildi.

Romanya, seçim güvenliğini hedef alan siber saldırıların ardından başkanlık seçimlerini iptal etti. Ülkenin istihbarat servisinden alınan bilgilere göre, seçim altyapısına yönelik 85.000'den fazla siber saldırı düzenlendi.

Saldırılar başkanlık seçimlerinin güvenliğini tehdit ederken, Rusya destekli bir etki kampanyası da ortaya çıktı. Romanya İstihbarat Servisi (SRI) tarafından yayımlanan raporda, seçim sitelerine yapılan saldırıların detaylarına yer verildi.

Seçim altyapısına siber saldırı gerçekleşti

Adaylardan biri olan Moskova yanlısı Călin Georgescu’nin lehine yürütülen dijital etki kampanyası, önemli erişim bilgileri çalınarak bir hacker forumunda paylaşıldı. Bu saldırılar, bölgenin hassas siyasi ortamında endişelere yol açtı. SRI, seçimlere yönelik siber saldırıların büyük ölçüde bir devlet aktöründen geldiğini belirtiyor.

Raporda ayrıca saldırıların Romanya’nın seçim altyapısına ciddi zararlar verdiği vurgulandı. Seçim sistemine yapılan saldırılar, AEP’nin IT altyapısını hedef aldı ve önemli verilerin sızmasına yol açtı. 25 Kasım’daki ilk turda gerçekleşen saldırıların ardından, seçimlerin yeniden yapılması gerektiği kararı alındı. Saldırılar jeopolitik gerilimler göz önünde bulundurulduğunda Rusya’nın müdahalesine işaret ediyor. Uzmanlar ise seçimlerin ikinci turu yaklaşırken bu tür siber tehditlerin devam etme olasılığına karşı uyarıyor.