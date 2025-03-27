RTX 5090, Hogwarts Legacy ve Black Myth: Wukong gibi oyunlarda RTX 4090'a kıyasla daha yüksek performans sundu.

NVIDIA'nın yeni nesil dizüstü ekran kartı RTX 5090, ilk test sonuçlarıyla kendini göstermeye başladı. Razer Blade 16 modeliyle yapılan testlerde RTX 4090’a kıyasla dikkate değer sonuçlar elde edildi.

Yeni ekran kartı, DLSS ve ışın izleme açıkken selefine kıyasla gözle görülür bir performans farkı yaratıyor.

RTX 5090, Hogwarts Legacy’de RTX 4090’a %65 fark attı

Yeni RTX 5090 ekran kartı, 2560x1600 çözünürlüğünde OLED ekrana sahip Razer Blade 16 modeli üzerinde test edildi. 24 GB GDDR7 belleğe sahip kart, selefi RTX 4090’daki 16 GB GDDR6 belleğe göre teknik olarak daha avantajlı görünüyor. Hogwarts Legacy oyununda yapılan testlerde, ultra grafik ayarları ve DLSS "dengeli" moddayken %65’e varan performans farkı ölçüldü. Black Myth: Wukong gibi zorlu bir oyunda ise RTX 5090, en yüksek ayarlarda %33 oranında daha hızlı sonuç verdi.

Kartın dikkat çeken bir diğer özelliği ise Multi-Frame Generation – MFG (Çoklu Kare Üretimi) teknolojisi oldu. Bu teknoloji her bir gerçek kareye karşılık üç adede kadar yapay kare oluşturarak saniyedeki kare hızını önemli ölçüde yükseltti. Temel FPS değerinin 60 seviyesine yakın olduğu senaryolarda, bu sistemin daha akıcı bir oyun deneyimi sağladığı ifade edildi. Nvidia, Reflex 2 özelliğiyle birlikte gecikme sorunlarını azaltmayı hedeflediğini de açıkladı.

RTX 5000 serisine şu an ulaşmak pek kolay değil. Hem stoklar kısıtlı hem de fiyatlar epey yüksek. Ancak yeni dizüstü modellerin piyasaya girmesiyle, kullanıcılar yakın zamanda bu yeni teknolojilere erişim sağlayabilecek.