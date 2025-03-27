Brand Finance, dünyanın en değerli markalarını araştırdı. 500 firmanın sıralandığı listede zirvede bulunan ülke ABD. Türkiye ise hiçbir markasını bu listeye sokamadı.

İngiltere merkezli araştırma firması Brand Finance, dünyanın en değerli şirketlerini araştırdı. Firmaların marka değerlerine yoğunlaşan şirket, yaptığı çalışma ile dünyanın en değerli 500 markasını ortaya çıkarmış oldu.

Brand Finance'ın raporunda ne yazık ki Türkiye'den hiçbir firma bulunmuyor. Aslına bakacak olursak dünyanın en değerli 500 markasının yarısından fazlasını ABD'deki firmalar oluşturuyor. ABD'yi sırasıyla Çin, Almanya, Japonya ve Fransa takip ediyor. Dileriz Türkiye, en kısa sürede bu listede yer almayı başarır.

İşte dünyanın en değerli markaları - 2025

Marka Değeri Önceki yıla göre değişim Apple 574,510 milyar dolar - Microsoft 461,069 milyar dolar - Google 412,980 milyar dolar - Amazon 356,386 milyar dolar - Walmart 137,183 milyar dolar +1 Samsung 110,593 milyar dolar -1 TikTok 105,790 milyar dolar - Facebook 91,457 milyar dolar - NVIDIA 87,871 milyar dolar +21 State Grid Corporation of China 85,626 milyar dolar +2

Ülkelere göre en değerli markalar

Dünyanın en değerli 500 markasından neredeyse 265 tanesini ABD'li firmalar oluşturuyor. Çin'den 75 firmanın bulunduğu listede Almanya'dan 29, Japonya'dan 26 ve Fransa'dan da 22 firma bulunuyor.

Brand Finance göre en değerli 500 markanın yüzde 12,7'lik bölümü finans sektöründe hizmet veriyor. Yüzde 11,4'lük kesim perakende ticaret, yüzde 10,3'lük kesimse medya sektöründe hizmet veriyor. Elektronik, internet ve yazılım, telekomünikasyon ve otomotiv sektörü de öne çıkanlar arasında yer alıyor.

Raporun tamamını buradaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz.