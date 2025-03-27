İngiltere merkezli araştırma firması Brand Finance, dünyanın en değerli şirketlerini araştırdı. Firmaların marka değerlerine yoğunlaşan şirket, yaptığı çalışma ile dünyanın en değerli 500 markasını ortaya çıkarmış oldu.
Brand Finance'ın raporunda ne yazık ki Türkiye'den hiçbir firma bulunmuyor. Aslına bakacak olursak dünyanın en değerli 500 markasının yarısından fazlasını ABD'deki firmalar oluşturuyor. ABD'yi sırasıyla Çin, Almanya, Japonya ve Fransa takip ediyor. Dileriz Türkiye, en kısa sürede bu listede yer almayı başarır.
İşte dünyanın en değerli markaları - 2025
|Marka
|Değeri
|Önceki yıla göre değişim
|Apple
|574,510 milyar dolar
|-
|Microsoft
|461,069 milyar dolar
|-
|412,980 milyar dolar
|-
|Amazon
|356,386 milyar dolar
|-
|Walmart
|137,183 milyar dolar
|+1
|Samsung
|110,593 milyar dolar
|-1
|TikTok
|105,790 milyar dolar
|-
|91,457 milyar dolar
|-
|NVIDIA
|87,871 milyar dolar
|+21
|State Grid Corporation of China
|85,626 milyar dolar
|+2
Ülkelere göre en değerli markalar
Dünyanın en değerli 500 markasından neredeyse 265 tanesini ABD'li firmalar oluşturuyor. Çin'den 75 firmanın bulunduğu listede Almanya'dan 29, Japonya'dan 26 ve Fransa'dan da 22 firma bulunuyor.
Brand Finance göre en değerli 500 markanın yüzde 12,7'lik bölümü finans sektöründe hizmet veriyor. Yüzde 11,4'lük kesim perakende ticaret, yüzde 10,3'lük kesimse medya sektöründe hizmet veriyor. Elektronik, internet ve yazılım, telekomünikasyon ve otomotiv sektörü de öne çıkanlar arasında yer alıyor.
Raporun tamamını buradaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz.