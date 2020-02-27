Paramount Animation, merakla beklenen yeni animasyon filmi Rumble'ın ilk fragmanını paylaştı. Yönetmen koltuğunda Hamish Grieve’in oturduğu film, dev canavarların profesyonel sporcular olarak birbirleri ile mücadele ettiği bir dünyada geçiyor.

Geçmişte Shrek serisi, Monster vs Aliens ve Rise Guardians gibi popüler yapımların animatörlüğünü üstlenen Hamish Grieve, ilk uzun metrajlı filmi Rumble ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Paramount Animation, uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni animasyon filmi Rumble’ın ilk fragmanını yayınladı.

Film, dev canavarların profesyonel sporcular olarak birbirleriyle mücadele ettiği bir dünyada babası gibi başarılı bir güreş antrenörü olmak isteyen Winnie'nin hikayesini takip ediyor. Winnie ile yolları kesişecek olan dev ve deneyimsiz bir canavar olan Steve, Will Arnett’in sesi ile hayat buluyor. Winnie’yi ise Geraldine Viswanathan seslendiriyor. Ben Schwartz, Terry Crews, Jimmy Tatro ve Fred Melamed, filmin orijinal seslendirme kadrosunda yer alan diğer isimlerden.

Paramount Animation imzasını taşıyan Rumble, stüdyonun en büyük rakiplerinden Disney-Pixar’ın animasyonları kadar etkileyici görünmüyor ancak sahip olduğu popüler kültür mizahı, çocuklarını filme götüren ebeveynlere de hitap etme niyetinde.

Yönetmenliğini Hamish Grieve’in yaptığı, senaryosunu ise Etan Cohen ve Matt Lieberman ikilisinin kaleme aldığı fantastik türdeki animasyon Rumble, 29 Ocak 2021'de izleyicilerle buluşacak. Anlayacağınız, filmi görmek için oldukça uzun bir zaman var.

Rumble fragmanı