Şu sıralar beyazperde uyarlaması Sonic The Hedgehog ile karşımızda olan efsanevi video oyunu karakteri Sonic, jenerasyonlar arası bir kültür köprüsü görevi görüyor. Özellikle 90’lı yıllara damga vuran SEGA’nın mavi kirpisi, animasyon tarihinde aynı anda yayınlanan iki farklı seride rol alan ilk karakter olarak tarihe geçmişti.

1993 yılının Amerikasında Sonic’ten daha popüler bir karakter yoktu. Sadece iki yıl içinde eğlence dünyasındaki varlıkları ile 1 milyar dolarlık bir pazar haline gelen kült karakter, Japon video oyun devi SEGA’ya muazzam bir güç kattı. Öyle ki şirket, Sonic'in başarısıyla sadece Nintendo'nun tahtını sallamakla kalmadı aynı zamanda eğlence dünyasının hakimiyeti için Disney'e kafa tuttu.

Kısa sürede çocukların favori konsol oyunlarından biri olan Sonic, yakında çizgi romanlarda, eşyalarda ve animasyon dizilerinde görünecekti. Hem de bir değil, tam iki animasyon dizisinde. Animasyon tarihinde aynı anda yayınlanan iki farklı seride oynayan ilk karakter olmayı başaran Sonic, 1993 yılında yayınlanan 65 bölümlü Adventures of Sonic the Hedgehog animasyon serisi ile bir dönemin çocuklarını ekran başına kilitledi. Seri, Mobius gezegenini ele geçirmeye çalışan kötü karakter Dr. Robotnik’e karşı mücadele eden Kirpi Sonic ve Miles "Tails" Prower'ın maceralarını takip ediyordu.

Adventures of Sonic the Hedgehog

Aynı tarihlerde Sonic the Hedgehog ya da bilinen adıyla SatAM isminde yeni bir animasyon daha yayınlanmaya başladı. İki sezon boyunca devam eden seri, birbirinden heyecanlı 26 bölümü ile Sonic'in ününü daha da artırdı. Adventures of Sonic the Hedgehog’a göre daha yüksek bir üretim bütçesine sahip olan SatAM, Dr. Robotnik'in gezegenin neredeyse tamamını kontrol ettiği kıyamet sonrası bir Mobius'ta geçiyordu. Dizide Sonic, Tails, Knothole Freedom Fighters ve geri kalan karakterler, Egg Man'ı devirmeye ve Mobius'u Dr. Robotnik'in zulmünden kurtarmaya çalışıyordu.

Sonic the Hedgehog: SatAM

SatAm, Aralık 1994'e kadar devam etti. Üçüncü sezon planlanmıştı ancak ABC, üretim başlamadan kısa bir süre önce seriyi iptal etti. ABC, sadece bir sene sonra yani 1995 yılında Disney tarafından satın alındı. Aynı tarihlerde, SatAM’in DVD sürümü için yapılan bir tanıtım toplantısında konuşan senarist Ben Hurst, serinin ikinci sezonunun o sırada FOX Kids’de yayınlanan popüler çocuk animasyonu 'Mighty Morphin' Power Rangers'a sıkı bir rakip olduğunu söyledi.

Serilerin arkasındaki prodüksiyon şirketi DIC, 1999 yılında Sonic ile kardeşleri Sonia ve Manik'in kayıp annelerini bulmaya ve Mobius'u yöneten Dr. Robotnik'i devirmeye çalıştıkları Sonic Underground adlı bir Sonic serisi daha üretti. 40 bölümden oluşan seri, büyük bir beğeni kazandı. Devamında gelen 2003 ve 2015 yılındaki animasyon serileri de önemli başarılara imza attı.

Sonic şimdi, macerasına beyazperdede devam ediyor. Başrolünde usta aktör Jim Carrey’nin olduğu film, ilk hafta sonunda 100 milyon dolar barajını aşmayı başardı. Sonic The Hedgehog, Amerikan hükümetinin Sonic'i yakalaması için Carrey’nin canlandırdığı çılgın bilim insanı Dr. Ivo Robotnik'i görevlendirmesiyle gelişen olayları takip ediyor.