Rus Kargo Gemisinin Saniye Saniye Köprüye Çarpma Görüntüleri

Güney Kore'deki Busan Limanı'ndan demir alan bir Rus kargo gemisi, deniz üzerinden geçen bir otoyol köprüye çarparak köprü üzerinde hasar oluşmasına neden oldu.

Güney Kore’de eşine az rastlanır bir olay gerçekleşti. Seagrand adlı 6.000 tonluk Rus kargo gemisi, Perşembe günü yerel saat ile 16:20’de gerçekleşen olayda Busan kentinde bulunan Gwangan Köprüsü’ne çarptı. Çarpmanın etkisi ile köprüde 5 metrelik bir göçük oluştu fakat herhangi bir yaralanma rapor edilmedi.

Güney Kore Sahil Güvenlik Komutanlığı (KCG), olayla ilgili olarak gemi mürettebatını sorguladı ve kaptanın sarhoş olduğunu tespit ettiler. Gemi mürettebatının alkol alması yasak değildir. Fakat alkol alımında bir yasal sınır vardır ve alkol almış kişiler geminin kontrolünü sağlama yetkisine sahip değillerdir.

Seagrand adlı gemi, Güney Kore’nin en büyük limanı olan Busan Limanı’na Çarşamba günü demir atmıştı ve limana 1.495 ton demir boru indirmişti. Kaptanın kaza sırasında alkollü olduğu doğrulansa da kaza sırasında dümende olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor. Kazaya ait görüntüleri aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.