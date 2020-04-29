Ferrari F40 Efsanesini Yeniden Hayata Döndüren F42 Konsepti

Otomobil konseptleri üzerine başarılı çalışmaları olan bir konsept sanatçısı, Ferrari F42 adlı yeni tasarımını paylaştı. Ferrari F42 konsepti, F40 efsanesini modern ve göz alıcı tasarımla hayata döndürüyor.

Ferrari F40 ikonik bir otomobil ve V8 motorlu coupe'nin şimdiye kadar üretilen en iyi süper otomobillerden biri olduğu iddia edilebilir. Ancak F40'ın üretiminin 1992 yılında sonlandırılması bir dönemin sonunu getirdi. Bir konsept sanatçısı, F40'ı modern bir süper araba şeklinde yeniden tasarladı.

Konseptini Ferrari F42 olarak adlandıran Paul Breshke, tasarımını 7 ayda tamamladı ve oldukça çarpıcı bir sonuç elde etti. Sadece F40'tan değil, aynı zamanda birden fazla Ferrari modelinden ilham alan konsept, ince LED farları, keskin hatları ve daha alçak bir difüzör ile vurgulanan şık ve fütüristik bir tasarıma sahip.

Ferrari F42 konsepti, F40 efsanesinden ilham alıyor

Ferrari F42'nin DNA'sında F40'tan gelen belirgin özellikler var. Arka tarafındaki kanadı başta olmak üzere yıldız şeklindeki jantları nostaljiyi adeta yeniden canlandırıyor. Diğer yandan havalandırmalı kaputu ve sivri ön ucu, P80/C ve F8 Tributo gibi modern otomobilleri çağırıştırıyor. Yan profil ise LaFerrari ve Enzo gibi süper otomobilleri andırıyor.

Breshke, göz alıcı konsepti hakkında, "Ferrari F42 ile ilgili ilk düşüncem F40'ın yeni bir versiyonunu oluşturmaktı. Ancak test ettiğim fikirler yeterince iyi görünmüyordu. Bu yüzden fikrimi değiştirdim ve başka bir yönde ilerledim. Bu da markanın birkaç modelinden ilham alan, Ferrari'nin kendine has bir modelini oluşturdu." diyor.

Ne yazık ki, modern bir F40'a en fazla bu kadar yaklaşabileceğiz. Ferrari'nin otomobili yeniden hayata döndürmek gibi bir planı yok, ancak şirket, süper otomobil severlere iki yeni spor otomobil vadediyor. Uzun zamandır beklenen Purosangue SUV, 2021'de gelecek ve 2022'de yeni bir hiper otomobil karşımıza çıkacak.

Ferrari F40 için yapabileceğimiz tek şey, modern bir bakış açısından hayal etmek. Yine de bu tarz konseptler, özlenen otomobilleri yeniden karşımıza çıkararak hayranları heyecanlandırmayı başarıyor.

Ferrari F42 konseptinin esinlendiği otomobil: