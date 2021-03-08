Sadece Türkiye'de Yetişen Bir Mantar Türü Keşfedildi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden Oğuzhan Kaygusuz, Artvin Hopa'da yalnızca Türkiye'de yetişen bir mantar türü keşfetti. Aktarılan bilgilere göre Türkiye'de 2.500'ün üzerinde mantar türü bulunuyor.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, 2014 yılında Artvin Hopa'daki bir keşif gezisinde daha önce hiç görmediği bir mantar fark etti.

Söz konusu mantardan bir örnek alan Kaygusuz, 6 yıl boyunca Danimarka’nın Kopenhag Üniversitesi’nden Prof. Dr. Henning Knudsen, Brezilya’nın Sao Paulo Federal Enstitüsü’nden Prof. Dr. Nelson Menolli ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Türkekul ile örnek üzerinde çalışarak incelemelerde bulundu.

Türkiye'de 2.500'ün üzerinde mantar türü yetişiyor

Hopa’da bulunan mantar türü üzerindeki incelemelerini tamamlayan araştırma ekibi, bu mantarın, ilk defa görülen yeni bir mantar türü olduğuna kanaat getirdiler. Sadece Türkiye’de yetişen endemik bir tür olduğu belirlenen yeni keşfedilen mantar türü için Kaygusuz tarafından, “Pluteus Anatolicus” ismi verildi.

2020 yılında da yalnızca Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yetiştiği tespit edilen “Volvarille Turcica” isimli bir mantar türü keşfetmiş olan Kaygusuz, 6 yıllık bir çalışmanın ardından gerçekleştirdikleri keşif ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

“Ülkemiz Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan olmak üzere 3 farklı bitki coğrafyasına özgü türlere ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de 12 binin üzerinde bitki türü bulunuyor. Bu türlerin yüzde 30’u yani 4 binin üzerinde olanı endemik statüsünde. Buna ek olarak, Türkiye’de 2 bin 500’ün üzerinde mantar türü yetişiyor. Bu sayı her geçen gün yeni buluşlarla da artıyor. Artvin’de keşfettiğimiz ‘Pluteus Anatolicus’ ile bunlara bir yenisi daha eklendi.”