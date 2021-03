“Işık Saçan” Dev Köpek Balığı Keşfedildi

Catholilique de Louvaim Üniversitesi ve Yeni Zelanda’daki Ulusal Atmosfer ve Su Enstitiüsü (NIWA) araştırmacıları köpek balığı dünyası için oldukça heyecan verici bir keşif gerçekleştirdi.

Dünyamızın keşfedilememiş en büyük gizemi olan denizler hala büyük sırları saklıyor. Deniz ekosistemi konusunda çok az şey biliyoruz. Her geçen gün farklı bir keşif yapılan denizlerde şimdi de üç yeni köpek balığı türü keşfedildi. Işıklı köpek balıklarının keşfi oldukça ilgi çekici.

Yeni Zelanda’nın doğu kıyısındaki Chatham Rise’da yapılan araştırma esnasında küt burunlu köpek balığı, kara karınlı fener köpek balığı ve güney fener kabuğu köpek balığı türlerinde ilk defa “ışık saçma” özelliği görüntülendi. Biyolüminesans olarak adlandırılan, kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüştürülmesiyle etrafa ışık yayma olayı aslında birçok deniz canlısında görülen bir olay. Ancak köpek balıklarının biyolüminesans gerçekleştirmesi ilk defa yaşanıyor.

Dünyanın en parlak omurgalısı “küt burunlu köpek balıkları” oldu:

180 cm’ye kadar büyüyen küt burunlu köpek balığı biyolüminesans gerçekleştirdiğinde “dünyanın en parlak omurgalısı” ünvanını elde etti. Biyolüminesans gerçekleştirebilmesinden ötürü araştırmacılar bu türü “ışıklı dev köpek balığı” olarak adlandırdı. Okyanusun 200 ile 1000 metre derinliklerinde “alacakaranlık” kuşağı denilen güneş ışığının ulaşmadığı bölgede yaşayan bu türün hayatta kalmak için parıldayabildiği tahmin ediliyor.

Bilim insanları, bilinen bir potansiyel avcısı olmayan “ışıklı dev köpek balığı” türlerinin, okyanus tabanında yiyecek ararken tabanı aydınlatma ya da avına yaklaşırken gizlenmek için parladığı tahmininde bulunuyorlar. Frontiers in Marine Science dergisinde yayımlanan araştırmanın yazarları, bu yeni türlerin biyolüminesans’ı hangi amaçla kullandığını anlayabilmek adına yeni araştırmalar yapacaklarını dile getiriyorlar. Dünyada okyanusların sırları hala büyük bir gizem, bu gizemi araştırırken her geçen gün farklı bir heyecanla karşı karşıya kalabilmek mümkün. Uzay ve okyanuslar konusunda yapılan her keşif insanlığın doğayı ve ekosistemi anlamasında büyük bir önem arz ediyor.