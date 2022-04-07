'Sağlığımıza En Fazla Zarar Veren' Şirketler Açıklandı

Her yıl günlük sağlığımıza en fazla zarar veren şirketleri listeleyen Building H Index, söz konusu listenin 2022 sıralamasını paylaştı. Oldukça sınırlı sayıda şirketi listesine dahil eden Building H Index, şirketlerin 'zararlarını' faaliyetlerinden ziyade etkileri üzerinden değerlendiriyor.

Hepimiz zaman zaman spora gitmeyi planlarken bunun yerine evde oturup dizi izlemek ya da sağlıklı bir yemek pişirmek varken dışarıdan fast food sipariş etmek gibi tercihler yapmışızdır. Spor yapmak yerine dizi izlemek ya da yemek yapmak yerine eve yemek sipariş etmek, bu hizmeti veren platformların operasyonel bir başarısı olsa da uzmanlara göre günlük sağlığımıza zarar veriyor. Peki, bu bağlamda baktığımız zaman sağlığımıza en fazla zarar veren şirketler hangileri?

Building H, 4 farklı sektörden 37 farklı şirketi ele aldığı listesinde tam da yukarıda vermiş olduğumuz örneklerdeki şekilde şirketleri sağlığımıza en fazla fayda sağlayanlardan en fazla zarar verene doğru sıraladı. Listeye baktığınızda karbon emisyonlarıyla tüm dünyanın geleceğini riske atan şirketleri göremeyeceksiniz. Zira bu liste bize doğrudan zarar veren şirketleri değil, sağlığımıza zararlı tercihlerde bulunmamıza neden olan şirketleri listeliyor.

Günlük sağlığı en olumlu ve olumsuz etkileyen şirketler:

Yalnızca ABD merkezli şirketleri baz alan listeye baktığımızda ‘arabalar değil insanlar için şehirler’ hedefiyle yola çıkan ve araçsız mahalleler oluşturmayı amaçlayan Culdesac en üst sırada yer alıyor. Listenin üst sıralarında bulunan ve 'faydalı' olarak nitelendirilen en 'tanıdık' şirket ise Niantic. Pokemon GO’nun geliştiricisi olan Niantic, insanları harekete geçirmesi, yürüyüş yapmaya 'zorlaması' nedeniyle bu listenin üst sıralarında yer aldı.

Listede yer alan en zararlı şirket ise dünyanın en büyük film ve dizi yayın servisi olan Netflix oldu. Netflix'in pek çoğumuzu ekran başına kilitlediğini düşünürsek neden 'en zararlı şirket' olarak nitelendirildiğini özetlemiş oluruz. Ayrıca rakip yayın servisleri Hulu, HBO Max, Apple TV/TV+, Amazon Prime Video ve Disney+ listede 'en zararlı şirketler' arasında yer aldı.

Liste, pek çoğumuzu yemek yapmak yerine fast food'a yönlendiren küresel fast food zincirleri Burger King’e 29. sırada, McDonald’s’a 25. sırada ve Subway’e 20. sırada yer verdi.