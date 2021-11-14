Samsung 2022'de Kaç Yeni Telefon Modeli Çıkaracak?

Bu yıl içerisinde özellikle katlanabilir telefonlarıyla adından sıkça söz ettiren Samsung’un, 2022 yılında kaç akıllı telefon modeli tanıtmayı planladığı ve piyasaya sürmeyi hedeflediği telefon sayısı açıklandı.

Daha önceki yıllarda bir telefon devrimi gibi görülen katlanabilir tuşlu telefonlar evrim geçirdi ve katlanabilir dokunmatik telefonlara dönüştü. Piyasaya sürdüğü katlanabilir modellerle bunun mümkün olduğunu insanlara gösteren ve dikkat çeken Samsung, önümüzdeki yıl için de belirli stratejiler, planlamalar üzerinde çalışıyor.

2022 yaklaşırken birçok sektör ve şirket planlamalarını, stratejilerini hızlandırmış durumda. Yeni serileri ve modellerinin ilgi görmesinden güç bulan Samsung, Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlar arasındaki liderliğini farklı bir boyuta taşımaya çabalıyor ve stratejilerini bu yönde oluşturuyor. Her sene çok sayıda ve farklı hedef kitlelere hitap eden telefonlar çıkaran Samsung, 2022'de de bu yolda ilerleyecek gibi görünüyor.

52 yeni model planlıyor

TheElec’in bir raporuna göre Samsung önümüzdeki sene mevcut modellerine 52 yeni model daha dahil etmeyi planlıyor. Akıllı telefon piyasasında çok ses getiren katlanabilir modeller üzerinde yoğunlaşan Samsung ayrıca bir sonraki sene en az 10 milyon yeni nesil katlanabilir akıllı telefon satmak istiyor.

2022’de 38 milyona yakın Galaxy S22 serisi akıllı telefon üretmeyi hedefleyen Samsung, resmi olarak listelenmesi beklenen 9 milyondan fazla Galaxy S21 FE modelini satmak için de bir planlama yapabilir. Şirketin bir diğer hedefi ise yaklaşık 285 milyon birimini kendi başına ürettiği, 49 milyonu da üçüncü taraf yükleniciler tarafından üretilen 330 milyondan fazla akıllı telefonu piyasaya sürmek. Samsung’un ayrıca katlanabilir modellere yoğunlaşarak daha güçlü tasarımlar ve daha iyi özellikler sunacağı düşünülüyor.