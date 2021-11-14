Samsung Galaxy S22 Ailesinin Fiyatları Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S22 ailesine dahil üç modelin fiyatlarına dair yeni bir iddia ortaya çıktı. Özellikle akıllı telefonlardan sızdırdığı bilgilerle bilinen The Galox, cihazların fiyatlarını Twitter’dan paylaştı. Aynı iddiaya göre Plus ve Ultra modeller, dahili hafızalarının yüksekten başlaması ihtimaliyle belirtilenden 100 dolar kadar daha pahalı da olabilir.

Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S22’nin tasarımı ortaya çıkmış, Samsung’un 2022 yılında piyasaya süreceği en önemli serisine dair heyecanlar artmıştı. Hakkında birçok iddia ve bilgi ortaya çıkan ve çıkışına git gide yaklaştığımız Galaxy S22 ailesi, bu sefer de fiyatlarıyla gündeme geldi.

Samsung Galaxy S22 ailesine dahil ana model, Plus model ve Ultra modelin fiyatları ortaya çıktı. İddiaya göre fiyatlar 799 dolardan başlayacak ve 1199 dolara kadar gidecek. Hatta bu fiyatlarda hata olması ve iki üst modelde 50 ila 100 dolarlık artışlar olması da muhtemel.

Dahili hafıza alt sınırı, en düşük Ultra modelin fiyatını 1299 dolara çıkarabilir

Farklı sosyal medya mecralarında ‘The Galox’ adıyla anılan bir sızıntıcı, yeni Galaxy S22 ailesinin fiyatlarını Twitter’dan paylaştı. İddiaya göre Samsung Galaxy S22’nin fiyatı 799 dolar olacak. S22 Plus modeli 999 dolarlık fiyat etiketine sahip olurken Ultra modelin fiyatı 1199 dolar olacak. Ancak yine aynı kaynağa göre Plus ve Ultra modellerin dahili hafıza başlangıcı 256 GB olabilir. Bu yüzden bu iki modelin fiyatı 50 ila 100 dolar kadar artış da gösterebilir.

2022’nin şubat ayında satışa sunulması beklenen üç modelin de 512 GB’a kadar dahili hafızaya ve 12 GB’a kadar RAM’e sahip olması bekleniyor. En az 4000 mAh’lık bataryaya ve 45 W hızlı şarj özelliğine sahip olacağı düşünülen S22 ailesi, beklenene göre Snapdragon 898 ve Exynos 2200 yonga seti seçeneklerine sahip olacak. Cihazların Türkiye fiyatını öğrenmemize daha aylar var, ancak vergisiz halinin bile böyle olduğunu göz önünde bulundurursak oldukça tuzlu olacağı kesin. Şimdilik TL cinsinden belirttiğimizde fiyatlar şu şekilde: