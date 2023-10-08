Samsung, bundan tam 11 sene önce hepimizin hayatına giren ve çıkması çok kolay olmayan bir model üretmişti: Samsung Galaxy S3. O dönem iPhone 5’in en büyük rakibi olan Samsung Galaxy S3 özellikleriyle çoğu kişinin tercihi olmuştu. Peki bu özellikler kulağa şimdi nasıl geliyor?

Samsung'un ilk olarak 2009 yılında tanıttığı Galaxy S serisi, yıllardır kullanıcıların en çok tercih ettiği akıllı telefon modellerine ev sahipliği yaptı. Serinin son ürünü S23'de kullanıcıların yeni gelişmeleri merakla takip ettiği modellerden biri oldu.

Samsung Galaxy S3, yıl 2012’yi gösterdiğinde serinin üçüncü modeli olarak karşımıza çıktı. Zaten çok yabancı olduğumuz bir telefon değil, bir dönem Samsung telefonların kilit ekranını açarken çıkan su sesini hatırlayın, işte o ses ilk defa bu telefonla geldi. Tabii ki de S3’ün o dönem birçoğumuzu şaşırtan bambaşka özellikleri de vardı.

Samsung Galaxy S3 özellikleri:

4.8 inç HD Super AMOLED dokunmatik ekran

dokunmatik ekran 720x1280 (HD) piksel çözünürlük

8MP arka kamera ile FHD video kayıt çözünürlüğü

2100 mAh batarya kapasitesi

16, 32 ve 64GB olmak üzere üç tür dahili bellek

1.4GHz Exynos 4 Quad 4412 4 çekirdekli işlemci

TouchWiz ve 4.3 Jelly Bean güncellemesi

Dört farklı renk seçeneği

3G bağlantı desteği

Samsung Galaxy S3’ün diğer modelleri ve kutu içeriği

4,8 inç HD Super AMOLED dokunmatik ekran:

Super AMOLED teknolojisinin kullanıldığı dokunmatik bir ekrana sahip olan Samsung Galaxy S3 modeli, 4,8 inç boyutuyla karşımıza çıktı. 60Hz ekran yenileme hızı ve 306 PPI piksel yoğunluğu ile öne çıkan cihazın çizilmeye dirençli camı ve çoklu dokunma ekran özellikleri sayesinde Samsung Galaxy S3, 2012 yılının en çok tercih edilen telefonlardan biriydi.

720x1280 (HD) piksel çözünürlük:

Cihazın ekran çözünürlüğünün HD standartlarında olması 2012 yılı için oldukça büyük bir gelişmeydi. Daha önce Super AMOLED ekrana sahip olduğunu belirtmiştik. Yani model hem daha ince bir ekrana sahip hem de daha parlak görüntü verebiliyordu. Enerji dostu ve 720x1280 piksel çözünürlüğü bulunan Samsung Galaxy S3 2012 yılında kullanıcılara kaliteli bir görüntü sundu demek mümkün.

8MP arka kamera ile FHD video kayıt çözünürlüğü:

Cihazın kamera özellikleri serinin diğer telefonlarına göre o dönem teknolojik gelişmelerden fazlasıyla faydalandı. 8MP çözünürlüğe sahip olan arka kamerasıyla ve 1.9MP çözünürlüğe sahip olan ön kamerasıyla Samsung Galaxy S3 HDR, panorama, otomatik odaklama, yüz algılama, gülümseme yakalama ve zamanlayıcı gibi özelliklere sahipti. Ayrıca cihazın özellikleri sevdiklerinizle görüntülü konuşabilmenize imkan veriyordu.

Aynı zamanda LED flaşlı kamerasının FHD video kayıt çözünürlüğü olması video çekimlerini o döneme göre daha kaliteli hale getirdi. Serinin yeni çıkan telefonlarında 200MP arka kamera özelliğinin bulunması da aslında telefon kamerası teknolojisinin yıllar içinde ne kadar geliştiğini gösteriyor.

2100 mAh batarya kapasitesi:

Samsung Galaxy S3 modeli 2100 mAh batarya kapasitesi ile karşımıza çıktı. 11.6 saat konuşma süresi ve 770 saat bekleme süresi bulunan cihazın bataryasını değiştirmek de mümkündü. Ayrıca 7 saatlik internet kullanımı sunması cihaz için önemli bir gelişmeydi. Modelin 2G bağlantı desteği bulunan versiyonunda ise 830 saatlik bekleme süresiyle birlikte 22.5 saat konuşma süresi bulunuyordu.

16GB, 32GB ve 64GB olmak üzere üç tür dahili bellek:

Üç farklı dahili bellek özelliği bulunan cihaz, 1GB RAM'e sahipti. Tabii ki cihazda hafıza kartı desteği de bulunuyordu. Samsung Galaxy S3’ün hafıza kartının maksimum kapasitesi 64GB olarak karşımıza çıktı. Ayrıca 16GB ve 32GB dahili depolama seçenekleri de kullanıcılara sunuldu.

1.4GHz Exynos 4 Quad 4412 4 çekirdekli işlemci:

Samsung Galaxy S3 modelinde yonga seti olarak Samsung Exynos 4 Quad 4412 modeli kullanıldı. Ayrıca 4 çekirdekli CPU çekirdeği içerdiği de bilinenler arasında. 1.4GHz CPU frekansıyla öne çıkan cihaz bir önceki modeline göre daha hızlıydı.

TouchWiz ve 4.3 Jelly Bean güncellemesi:

Samsung Galaxy S3 modelinin işletim sistemi olarak karşımıza ilk olarak Android 4.0 ve kullanıcı arayüzü olarak da TouchWiz ile çıktı. Daha sonra ise cihazın bir üst modeli için kullanılan Android Jelly Bean, güncellemeyle birlikte S3 modeline de geldi. Hatta bu sayede cihaza yeni kilit açma efektleri de dahil olmak üzere birçok özellik yüklenmiş oldu.

Dört farklı renk seçeneği:

Samsung Galaxy S3 modeli birçok renk seçeneğiyle piyasaya çıktı. Beyaz, kahverengi, mavi ve siyah seçenekleriyle kullanıcılar arasında popüler olan cihazı satın alırken istediğiniz rengi seçebiliyordunuz. Renkleriyle öne çıkan model için ''İnsanlar için tasarlandı, doğadan esinlendi'' sloganının tasarıma da yansıdığını söylemek mümkün.

3G bağlantı desteği:

Samsung Galaxy S3 modelinin bir alt modelinden farklı olarak 3G bağlantı desteği de sundu. Hem 2G hem de 3G bağlantı desteğinden yararlanan cihazın NFC özelliği de vardı. Şimdiki cihazların 5G özelliği bulunuyor ve geçmiş zamanlarda 3G bağlantı desteğinin yeni bir gelişme olarak sunulması birçoğumuzu şaşırtıyor.

Bluetooth 4.0 ve Wi-Fi 4 kanalının olması o dönemin teknolojik gelişmelerinin cihazda kullanıldığının bir kanıtı. Şimdiki teknoloji düşünüldüğünde bu özelliklerin şaka gibi geldiğini söylemeden geçmek olmaz.

Samsung Galaxy S3’ün diğer modelleri ve kutu içeriği:

Samsung Galaxy S3 modelinin aynı zamanda Samsung Galaxy S3 Mini ve Samsung Galaxy S3 Neo modelleri bulunuyordu. Mini modeli özellik olarak Samsung Galaxy S3 modeli ile benzer olsa da boyutları açısından karşılaştırıldığında oldukça küçüktü. Neo modelinde ise 1.5GB RAM, Snapdragon 400 işlemcisi kullanılıyordu. Bu farklılıklar dışında iki modelin de Samsung Galaxy S3’e benzer olduğunu söyleyebiliriz. Samsung Galaxy S3 cihazının kutu içeriğini kulaklık için yedek silikon, mikrofonlu kulaklık, USB kablosu ve USB güç adaptörü oluşturmuştur.

Peki aranızda Samsung Galaxy S3'ü kullanmış olan, hatta 'Ben hâlâ kullanıyorum' diyen var mı? Size göre S3'ün artıları ve eksileri nelerdi? Yorumlarda bahsetmeyi unutmayın.

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