Samsung ile Apple'ın reklamlardaki tatlı rekabet devam ediyor. Apple, son Mac reklamında da Samsung'u boş geçmedi.

Teknoloji devlerinin arasındaki rekabette en eğlenceli kısımlardan biri hiç şüphe yok ki firmaların birbirlerine sataştığı ya da gönderme yaptığı reklamlar. Sık sık Samsung'un hedefinde yer alan Apple, bu defa laf atan taraf olduğu yeni Mac reklamını yayımladı.

Yeni Mac serisi sabaha karşı yapılan Scary Fast etkinliği ile tanıtılırken, cihazların farklı alanlarda da kullanılabileceğini gösteren bir reklam yayınlandı. Reklamda pek çok farklı alandan kişiler yer aldı. En öne çıkan nokta ise yapılan Samsung göndermesi oldu.

Galaxy'nin pek hayranı değil

Farklı alanlardan kişilerin "Yaptığımız iş çok zor" temalı serzenişleriyle başlayan reklamda hemen herkes, yaptıkları işin bir önceki kişinin yaptığı işten daha zor olduğunu iddia ediyor. Bu kişilerden biri de astronomi profesörü olan Alyssa Goodman. Goodman, Mac cihazı ile galaksilerin modelini çıkardığını söylüyor. Bir sonraki sahnede ise Los Angeles FC teknik direktörü Steve Cherundolo, "Galaxy hayranı olmadığını" söylüyor. Burada Samsung'a ve Güney Koreli firmanın amiral gemisi telefonuna laf atılıyor.

Aslında bu sözü Cherundolo'nun söylemesi bir anlamda daha oldukça komik. Garip kuralları ve pembe Messi formasıyla tanıdığımız ABD futbol ligi MLS'te Los Angeles FC'nin yerel rakibi olan takım da Los Angeles Galaxy'den başkası değil. Yani Cherundolo ne söylese haklı.

Öte yandan Mac ile birlikte zor işlerin kolaylaştığı da reklamda vurgulanan noktalardan biri, hatta reklamın ana teması. Apple, yeni Mac cihazlarına fazlasıyla güveniyor.

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