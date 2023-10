Samsung, Android 14 tabanlı yeni arayüzü One UI 6.0 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama ile Android 14 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belli olmuş oldu.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın birkaç ay önce tanıttığı yeni mobil işletim sistemi Android 14, ekim ayının başı itibarıyla Google Pixel telefonlara ulaştı. Öte yandan; Android telefon üretimi yapan diğer firmalar da Android 14 tabanlı arayüzler için kolları sıvadılar. Bu bağlamda; Samsung da Android 14 tabanlı One UI 6.0 için çalışmalara başladı.

Bugün konuyla ilgili bir açıklama yapan şirket, One UI 6.0 güncellemesi alacak telefonlarla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan bu açıklama, yeni arayüzün ilk aşamada hangi telefon modellerine ulaşacağını gözler önüne serdi. Gelin hep birlikte One UI 6.0 güncellemesi alacak Samsung telefonlara yakından bakalım.

One UI 6.0 güncellemesi alacak Samsung telefonlar:

One UI 6.0 güncellemesi alacak Galaxy S serisi telefonlar:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S20

One UI 6.0 güncellemesi alacak Galaxy Z serisi telefonlar:

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip

One UI 6.0 güncellemesi alacak Galaxy A serisi telefonlar:

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

One UI 6.0 güncellemesi alacak Galaxy Note serisi telefonlar:

Samsung Galaxy Note 20

One UI 6.0 güncellemeleri ne zaman yayınlanacak?

Güney Koreli teknoloji devi, One UI 6.0'nın ulaşacağı telefonları duyurmuş olsa da iş dağıtıma geldiğinde ketum davrandı. Samsung, One UI 6.0 güncellemesinin kullanıcılara ne zaman ulaşacağına ilişkin resmî bir açıklama yapmadı. Bununla ilgili bildiğimiz tek şey, Samsung Galaxy S23 ailesi için dağıtım sürecinin başlamış olduğu. Bu arada; son olarak şunu da söyleyelim: Samsung, One UI 6 güncelleme programını genişletebilir. Bizim aktardığımız modeller, sadece açıklananlardan ibaret.