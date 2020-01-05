Galaxy S20 Birlikte Çıkması Beklenen Galaxy Buds+'ın özelliklerine dair henüz resmi bilgilere sahip değiliz. Ancak yeni ortaya çıkan render görüntüleri ve ürün hakkındaki dedikodular bazı fikirler elde etmemizi sağlıyor. Resmi olmayan yeni görüntülere göre kulaklık yeni bir renk seçeneğine ve bazı donanımsal yeniliklere sahip olacak.

Samsung kullanıcılarının beklediği ürünlerden biri de markanın yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds+. Samsung’un bir önceki kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds’ın bir üst modeli olarak piyasaya sürülecek ürünün Galaxy Unpacked etkinliği dahilinde çıkarılacak Galaxy S20 serisi ile birlikte çıkarılması bekleniyor.

Samsung Galaxy Buds+’ı kısa süre öncesinde FCC internet sitesi üzerinden görebilmekteydik. Şimdi de kulaklıkların satışa sunulacağı renk seçeneklerine ait resmi olmayan bazı render görüntüleri ortaya çıktı.

Tasarımsal yenilik yok denecek kadar az

Kulaklığın renk seçeneklerini gösteren render görüntüleri 91Mobiles’ın yapmış olduğu bir haberle birlikte ortaya çıktı. Üstte bulunan resimden anlaşılabileceği üzere Samsung Galaxy Buds+, tasarımsal özellikleriyle ilk çıkan Samsung Galaxy Buds’ı andıracak. Yeni ürünün şarj kılıfı bile önceki ürünün şarj kılıfı ile neredeyse aynı. En azından bu resmi olmayan resimlere göre görünüş açısından yeni kulaklıkları bir önceki modelden ayıran tek şey, siyah ve beyaz seçeneklerinin arasına katılan yeni gök mavisi renk seçeneği olacak.

Kulaklığın konforlu, rahatça kulağa sığan silikon uçları kolayca göze çarpıyor. Ayrıca üst kısımda bulunan parlak üçgen yüzeyi de görmek çok zor değil. Bu parıltılı bölge çalan müziği kontrol etme, arama kabul/reddetme, ses asistanını aktive etme gibi işlevlere sahip dokunmatik bir yüzey olarak kullanımımızda olacak.

Kılıfa kablosuz şarj özelliği gelebilir

Kulaklığın birlikte satılacağı kendine ait şarj kılıfı da kendinden bir önceki modelin şarj kılıfından pek de farklı değil. Tahmin edilebilecek farklardan biri kılıfın Type-C USB girişiyle şarj olmasının yanında kablosuz şarj özelliğine de sahip olacak olması olabilir. Ayrıca kılıftaki LED göstergenin hemen altında bulunan ‘R’ ve ‘L’ harfleri, görünüşlerine bakacak olursak fiziksel tuşlara benziyorlar. Tabii bu harfler sadece şarj seviyesi göstergeleri de olabilirler, bunu henüz bilemiyoruz.

Yeni kulaklığın sahip olacağı düşünülen yeni özelliklere devam edecek olursak ses kalitesine dair gelişmeler elde edileceğinin yaygın bir söylenti olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca kulaklığın gürültü engelleyici özelliğe sahip olacak olması da daha önce yayılmış dedikodulardan biri. Bu resmi olmayan söylentiler eğer doğruysa Samsung Galaxy Buds+’ın önceki modelden çok daha pahalı olması gayet olası.