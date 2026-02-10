Tümü Webekno
Sudan Ucuz Fiyata Satılacak Samsung Galaxy F70e Tanıtıldı

Samsung, çok uygun fiyata satacağı Galaxy F70e modelini tanıttı. Cihaz, ucuz olmasına rağmen büyük batarya gibi özelliklerle geliyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Bu ay sonuna doğru gerçekleştireceği bir lansman ile Galaxy S26 amiral gemisi telefonlarını tanıtacak Samsung, uygun fiyatlı modellerini de piyasaya sürmeye devam ediyor. F serisi telefonlar da bunlardan biriydi. Şimdi ise şirket, bu telefonlara **F70e **ismi verilen yepyeni bir model ekledi.

Gerçekleştirilen bir lansman ile tanıtılan Galaxy F70e modeli, arkasında iPhone X benzeri pil şeklinde bir kamera tasarımıyla geliyor. Önde ise modası geçmiş diyebileceğimiz çentikli bir ekran var. Telefon, Galaxy A07 ile benzer özellikleri taşıyor.

Karşınızda Galaxy F70e

1

F70e modelinde 6,7 inç boyutunda HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan IPS LCD ekran bulunuyor. Bu ekranda 800 nit maksimum parlaklık görüyoruz. Telefon, MediaTek’in orta segment işlemcisi Dimensity 6300’den güç alıyor ve 4/6 GB RAM seçenekleriyle geliyor. Depolama ise 128 GB.

Cihazın arka tarafında 50 MP’lik f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera var. Ona 2 MP’lik bir derinlik sensörü eşlik ediyor. Önde ise çentiğe yerleştirilen 8 MP’lik bir selfie kamerası görüyoruz. Cihazın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise 6000 mAh’lik büyük bataryası. Kutudan Android 16 tabanlı One UI 8.0 ile çıktığını da ekleyelim.

Galaxy F70e teknik özellikleri

2
Ekran 6,7 inç, HD+, 120 Hz, 800 nit, IPS LCD
İşlemci MediaTek Dimensity 6300
RAM 4/6 GB
Depolama 128 GB
Arka kamera 50 MP + 2 MP
Ön kamera 8 MP
Batarya 6000 mAh
İşletim sistemi One UI 8 (Android 16)

Galaxy F70e fiyatı

Versiyon Fiyatı
4 GB + 128 GB 138 dolar
6 GB + 128 GB 154 dolar
Akıllı Telefon Samsung Galaxy

