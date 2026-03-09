Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Samsung'un Meta Ray-Ban Benzeri Akıllı Gözlüklerinden Yeni Bilgiler Paylaşıldı

Samsung yetkilileri, MWC 2026'da şirketin geliştirdiği günlük kullanıma uygun akıllı gözlükler hakkında da yeni detaylar paylaştı.

Samsung'un Meta Ray-Ban Benzeri Akıllı Gözlüklerinden Yeni Bilgiler Paylaşıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği şirketlerinden biri olan Samsung, akıllı telefonlardan ev aletlerine kadar birçok farklı kategoride faaliyet gösteren bir firmaydı. Şirket son zamanlarda giyilebilir teknoloji alanındaki odağını da artırmıştı. Öyle ki Galaxy XR isimli bir genişletilmiş gerçeklik cihazı bile piyasaya sürülmüştü.

Buna ek olarak firmanın normal bir gözlük gibi tasarıma sahip olan Meta Ray-Ban benzeri günlük kullanıma uygun bir akıllı gözlük geliştirdiği de biliniyordu. Şimdilik “Galaxy Glasses” olarak bilinen bu gözlükten yeni bilgiler paylaşıldı.

Kamera ve yapay zekâ desteğiyle gelecek

gal

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen MWC 2026’da Samsung yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy gözlükler, göz hizasında konumlandırılacak bir kameraya sahip olacak. Gözlüklerin telefonunuza bağlandığını göreceksiniz. Yapay zekâ da tıpkı diğer Samsung ürünleri gibi bu gözlüğün de önemli bir parçası olacak.

Samsung yöneticisi Jay Kim’e göre cihazda en önemli şey, yapay zekânın nereye baktığınızı anlaması olacak. Böylece cihaz, bilgiyi cep telefonuna aktarabilecek, telefon da bunu işleyerek size çok fazla bilgi verebilecek. Ekran içerip içermeyeceği konusunda bilgi verilmemiş ancak gelen açıklamalar olmayacağı yönünde.

Kim, Galaxy gözlüklerinin bu yıl içinde piyasaya sürülebileceğinin de sinyallerini verdi. Neler olacağını zamanla göreceğiz. Şimdiden bu cihazı heyecanla bekliyoruz. Apple’ın da aynı zamanda benzer bir ürün geliştirdiği düşünülüyor. Akıllı gözlük sektörü iyice rekabetin kızıştığı bir alana dönüşecek.

Türkiye'de Çok Satması Beklenen Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Fiyatları ve Tasarımları Sızdırıldı Türkiye'de Çok Satması Beklenen Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Fiyatları ve Tasarımları Sızdırıldı
Samsung Galaxy

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Okurken Dehşete Düşeceğiniz Bir Hikâyeye Dayanıyor...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Okurken Dehşete Düşeceğiniz Bir Hikâyeye Dayanıyor...

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

Mart 2026 Audi Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Var mı?

Mart 2026 Audi Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Var mı?

Hem Pninfarina Tasarımı Hem de Özellikleriyle Büyüleyen Telefon Infinix Note 60 Ultra Tanıtıldı

Hem Pninfarina Tasarımı Hem de Özellikleriyle Büyüleyen Telefon Infinix Note 60 Ultra Tanıtıldı

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

[6-9 Mart] 2.250 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[6-9 Mart] 2.250 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com