Samsung'un Meta Ray-Ban Benzeri Akıllı Gözlüklerinden Yeni Bilgiler Paylaşıldı

Samsung yetkilileri, MWC 2026'da şirketin geliştirdiği günlük kullanıma uygun akıllı gözlükler hakkında da yeni detaylar paylaştı.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği şirketlerinden biri olan Samsung, akıllı telefonlardan ev aletlerine kadar birçok farklı kategoride faaliyet gösteren bir firmaydı. Şirket son zamanlarda giyilebilir teknoloji alanındaki odağını da artırmıştı. Öyle ki Galaxy XR isimli bir genişletilmiş gerçeklik cihazı bile piyasaya sürülmüştü.

Buna ek olarak firmanın normal bir gözlük gibi tasarıma sahip olan Meta Ray-Ban benzeri günlük kullanıma uygun bir akıllı gözlük geliştirdiği de biliniyordu. Şimdilik “Galaxy Glasses” olarak bilinen bu gözlükten yeni bilgiler paylaşıldı.

Kamera ve yapay zekâ desteğiyle gelecek

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen MWC 2026’da Samsung yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy gözlükler, göz hizasında konumlandırılacak bir kameraya sahip olacak. Gözlüklerin telefonunuza bağlandığını göreceksiniz. Yapay zekâ da tıpkı diğer Samsung ürünleri gibi bu gözlüğün de önemli bir parçası olacak.

Samsung yöneticisi Jay Kim’e göre cihazda en önemli şey, yapay zekânın nereye baktığınızı anlaması olacak. Böylece cihaz, bilgiyi cep telefonuna aktarabilecek, telefon da bunu işleyerek size çok fazla bilgi verebilecek. Ekran içerip içermeyeceği konusunda bilgi verilmemiş ancak gelen açıklamalar olmayacağı yönünde.

Kim, Galaxy gözlüklerinin bu yıl içinde piyasaya sürülebileceğinin de sinyallerini verdi. Neler olacağını zamanla göreceğiz. Şimdiden bu cihazı heyecanla bekliyoruz. Apple’ın da aynı zamanda benzer bir ürün geliştirdiği düşünülüyor. Akıllı gözlük sektörü iyice rekabetin kızıştığı bir alana dönüşecek.