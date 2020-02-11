Samsung Galaxy S20 Plus Tanıtıldı: Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, bugün San Francisco'da ve eş zamanlı olarak Türkiye'de düzenlediği Unpacked etkinliği ile Galaxy S20’nin büyük kardeşi Galaxy S20 Plus’ı tanıttı. Peki Galaxy S20 Plus özellikleri ve fiyatı neler, gelin birlikte bakalım.

Güney Koreli Samsung, bugün San Francisco'da düzenlediği Unpacked etkinliği ile Samsung Galaxy S20 Plus'ı küçük kardeşi S20 ve büyük kardeşi S20 Ultra ile birlikte tanıttı. Galaxy S20 Plus, teknik kapasitesi ve özellikle boyutları ile yeni ailenin ortancası olarak karşımızda.

Daha önce Apple'ın iPhone 11 serisi için izlediği stratejiyi benimseyen Samsung, yeni seride başlangıç modelini serinin ana modeli olarak konumlandırdı. Yani bir başka değişle S10e'nin devamı gelmedi, yerine doğrudan S20 geldi. Bu nedenle de Galaxy S20 Plus, aslında doğrudan Galaxy S10'un varisi oldu. Peki Samsung Galaxy S20 Plus özellikleriyle bize neler sunuyor?

Samsung Galaxy S20 Plus tasarımı:

Doğrudan Galaxy S10'un halefi olan Galaxy S20 Plus'ta 6,7 inçlik bir ekran bulunuyor. Ekranın ortasında ve üstünde yer alan noktaysa aslında ön kamera. Samsung, bu tasarım anlayışını 2019 model Galaxy Note10'da uygulamaya başladı. Infinity-O adı verilen ekran tasarımının en büyük avantajı, cihazın ön yüzündeki kullanılabilir alanı maksimuma çıkarması.

Samsung'un her geçen yıl ekranlarını yavaş yavaş daha geniş ve uzun hale getirmesiyle birlikte artık çerçeveler de yok olmanın eşiğine geldi. Alt, üst ve yan çerçevelerdeki görsel avantajın ardından cihazın arka yüzüne baktığımızdaysa fazlasıyla dikkat çeken kamera modülünü görüyoruz.

iPhone 11 ailesinde artık iyice göze batmaya başlayan kübik kamera modülleri, Galaxy S20 ailesinde karşımıza biraz daha uzatılmış bir şekilde, dikdörtgen olarak karşımıza çıkıyor. Aslında Samsung, bu tasarımı S20'lerden önce 2020'nin ilk haftalarında piyasaya sürdüğü Galaxy A51'de denemişti.

Bunun dışında Samsung Galaxy S20 Plus'ın arka yüzeyi darbelere karşı daha da güçlendirilmiş cam ile kaplanmış durumda. Elbette ne kadar sağlam olduğunu Webtekno usulü testler sırasında görecek, değerlendireceğiz. Arka yüzeydeki Samsung logosunun dışında cihazın boyu 161,9 mm, eni 73,7 mm, kalınlığıysa 8,9 mm.

Samsung Galaxy S20 Plus ekranı:

Samsung'un yeni nesil ekran tasarımına değindik ancak tüm Galaxy S20 Plus'ın 120 Hertz'lik ekranına değinmedik. Cihazın 1080p çözünürlükteki bu ekranı, yenileme hızıyla günümüz TV ve monitörleriyle yarışacak kadar iyi. Bir başka deyişle oyunları ve videoları standart bir telefona kıyasla daha akıcı izlemek, görüntülemek mümkün olacak.

20:9 en boy oranına sahip olan Dynamic AMOLED ekranda ayrıca 3200 x 1440 piksel çözünürlük ve 524 PPI piksel yoğunluğu bulunuyor. Gündelik ihtiyaçlar için fazlasıyla yeterli görünen S20 Plus, özellikle boyutlarıyla ideal bir tecrübe sunacaktır.

Samsung Galaxy S20 Plus'ın arka kameraları:

Samsung'un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü ve Xiaomi başta olmak üzere pek çok şirkete sattığı ISOCELL sensörleri, yeni versiyonlarıyla Galaxy S20 Plus'ta yerini aldı. Cihazın ana kamerası 12 MP çözünürlüğündeki geniş açılı kamerası, tüm temel işlevleri yerine getirmekten sorumlu.

Ana kameraya ek olarak ikincil kamerada ise 64 MP çözünürlüğünde bir sensör bulunuyor. Telefoto görevinden sorumlu bu kamerada uzak mesafeleri, kaliteyi çok da bozmadan yakalamak mümkün olacak. Telefonun üçüncü kamerası ise ultra geniş açılı çekimlerden sorumlu olan 12 MP'lik bir diğer sensöre sahip.

Galaxy S20 Plus ile 7680 x 4320 piksel, yani 8K video kaydı yapılabiliyor. Elbette 4K ve Full HD video kaydı yapılabiliyor. Henüz 8K TV'lerin bile yaygınlaşmadığı günümüzde 8K video çekebilen bir akıllı telefon, önümüzdeki birkaç yıllık ihtiyacı karşılayabilir. Bu iddiayı detaylı inceleme videolarımızda özellikle irdeleyeceğiz.

Ön kamera:

Galaxy S20 Plus'ın ön kamerası 10 MP çözünürlüğünde. Aynı zamanda 4K video kaydı desteğine ve optik imaj sabitleyicisi (OIS) gibi standart özelliklere sahip. Geniş açılı çekimler yapmaya izin veren ön kamera ile alıştığımız özellikleri kullanmaya devam edeceğiz.

Samsung Galaxy S20 Plus performansı:

Samsung, yeni telefonlarında da geleneksel alışkanlığı olan Snapdragon ve Exynos ayrımını yapmaya devam ediyor. Türkiye’de ve diğer benzer pazarlardaki Samsung Galaxy S20 cihazlarının hepsi Exynos 990 işlemci yongasına sahip olacak. ABD pazarı başta olmak üzere yurt dışındaki cihazlardaysa 990’ın doğrudan rakibi olduğu Qualcomm Snapdragon 865 platformu bulunuyor.

5G çağına giriş yaptığımız 2020’de bu mobil yongalardan daha iyisini bulmak zor. Her iki işlemci de Samsung’un geliştirdiği 7 nm EUV teknolojisiyle üretiliyor. Her iki yonga da dörder adet ARM Cortex A55 çekirdeklerine sahip. Farklılaştıkları nokta ise ek olarak Snapdragon 865’te dört adet A77 bulunurken, Exynos’un iki adet A76 ve Exynos M5 çekirdeklerinin bulunması.

Samsung Galaxy S20 Plus'ın Türkiye’de satılacak olan Exynos 990’lı modellerinde varsayılan olarak 5G desteği bulunuyor. Yeni Galaxy S20'lerde 4G yerine doğrudan 5G yer alacak.

Galaxy S20 Plus'ta grafik performasından sorumlu olacak birim ise farklılık gösteriyor. Türkiye’de satışa çıkacak Exynos 990’lı sürümlerde Mali-G77 MP11 modelini görürken yurt dışındaki SD 865’li modellerde Adreno 650 göreceğiz. Her iki grafik işlemci birimi de birbirlerinin doğrudan rakibi. Aralarında performans açısından belirleyici farklılıklar bulunmuyor.

Snapdragon 865’li modeller, hem maksimum kamera çözünürlüğü hem de video çözünürlüğü destekleri açısından Exynos modellere göre bir tık daha önde görünüyor. Nitekim bu farklılıklar Galaxy S serisi için her zaman vardı. S20 Plus için de son kullanıcı adına günlük alışkanlıklar negatif şekilde etkileyecek bir farktan söz etmek zor. İki işlemci de canavar gibi olduğu için tüm S20 cihazları da senenin en iyilerinden olacak gibi.

Batarya ve hızlı şarj

Samsung Galaxy 20 Plus'ın bataryası 4.500 mAh kapasiteye sahip. Doğrudan yerine geçtiği S10 Plus'ta 3.400 mAh batarya bulunduğunu göz önüne alırsak Samsung'un önemli bir geliştirme yaptığını görebiliyoruz.

Galaxy S20 Plus, artık Samsung'da görmeye alıştığımız USB Type-C bağlantısına ve hızlı şarj desteğine sahip. Ayrıca Samsung, şarj paylaşımı ya da tersine şarj özelliği, hem başka Galaxy cihazlarını hem de aksesuarlarını şarj etme imkanı sunuyor. Belki de küçük bir geliştirme ile tersine şarj ve kablosuz şarj seçeneklerinin hızı artırılabilir.

Renkler

Samsung'un yeni amiral gemilerinden Galaxy S20 Plus, 3 renkle beraber çıkış yapıyor. Bu renkler; Kozmik Gri, Kozmik Mavi ve Kozmik Siyah olarak açıklandı.

Samsung Galaxy S20 Plus teknik özellikleri:

Ekran: 6,7 inç 1080p Dynamic AMOLED ekran, 120 Hz

İşlemci: Exynos 990 ya da Snapdragon 865 (yurt dışı)

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB, 256 GB

Arka Kamera: 12 MP Sony IMX 555 + 64 MP ISOCell S5KGW2 + 12 MP ISOCell S5K2LA + ToF sensörü

Ön Kamera: 10 MP Sony IMX 374

Batarya: 4.500 mAh

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 10.0

Renkler: Kozmik Gri, Kozmik Mavi ve Kozmik Siyah

Boyutlar: 161,9 x 73,7 x 7,8 mm

Ağırlık: 188 gram

Samsung Galaxy S20 Plus çıkış tarihi:

Samsung, yeni amiral gemilerini çıkaracağı tarihi de duyurdu. Yapılan açıklamaya göre telefonlar Türkiye'de 6 Mart'ta teslim edilmeye başlayacak.

Samsung Galaxy S20 Plus fiyatı:

Samsung'un yeni amiral gemilerinini fiyatları açıklandı. Çıkan 3 telefon arasında ortanca olarak gözüken Galaxy S20 Plus 5G, 1,199 dolardan satışa sunulacak. Samsung Türkiye'den gelen açıklamaya göre 128 GB depolama alanı bulunan Galaxy S20+ 9,299 TL'den satışta olacak.

Ön Siparişle Galaxy 20 Plus Alanlara Galaxy Buds Plus Hediye

Samsung, başarılı kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Plus'ı yeni amiral gemilerinden alan kişilere hediye edecek. Kampanya kapsamında ön siparişle Galaxy S20 Plus veya S20 Ultra alırsanız Gök Mavisi, Siyah ve Beyaz renk seçeneklerine sahip Galaxy Buds Plus'a ücretsiz sahip olabileceksiniz. Galaxy S20 alan kişiler ise bu kampanyadan yararlanamayacaklar.