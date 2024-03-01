Samsung tarafından paylaşılan bilgilere göre Galaxy S24 ailesi, Türkiye'de Galaxy S23 ailesinden 2 kat fazla sattı. Güney Kore'de ise 28 günde 1 milyon satış adedini geçti.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile en yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra'yı tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Cihazlar, donanımsal açıdan akıllı telefon sektörünün geldiği son teknolojiyi bünyesinde barındırırken Galaxy AI olarak adlandırılan yapay zeka özellikleriyle de yazılımsal anlamda da tüketicilerin beklentisinin ötesine geçmeyi başarmıştı.

Galaxy S24 serisinin hem donanım hem de yazılımsal olarak çok iyi olduğunu zaten biliyoruz. Peki tüketiciler, Galaxy S24 modellerinin sunduğu özelliklerden memnun mu? Samsung tarafından sunulan bilgiler, şirketin Galaxy S24 satışlarından memnun olduğunu gösteriyor.

Galaxy S24 satışları Türkiye'de Galaxy S23 satışlarını ikiye katladı

Samsung tarafından paylaşılan bilgilere göre Galaxy S24 ailesinin, Türkiye'de satışa sunulduğu ilk haftadan stokları tükendi. Ayrıca Türkiye özelinde şu ana kadarki Galaxy S24 serisi satış adetleri, Galaxy S23 serisinin aynı dönemine kıyasla iki katına ulaşmış durumda. Dolayısı ile Samsung, yapay zeka ve inovasyona harcadığı emeğin karşılığını aldı desek yeridir…

Güney Kore'de 28 günde 1 milyon adet sattı!

Galaxy S24 ailesi yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın geri kalanında da serinin önceki nesline kıyasla büyük ilgi görmüş durumda. Seri, Güney Kore'deki çıkışının ardından ilk 28 gün içinde 1 milyon adet satışa ulaşarak kendi evinde rekor bir başarıya imza attı. Ayrıca ABD ve Hindistan gibi dünyanın en büyük pazarlarında da serinin satış adetleri beklenenin üzerinde gerçekleşti.

Serinin en çok satılan modeli Galaxy S24 Ultra inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz