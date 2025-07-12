Samsung, uygun fiyatlı amiral gemisi telefonu Galaxy S25 FE'yi birkaç ay içerisinde duyuracak. Peki bu telefon neler sunacak? Fiyatı ne olacak? İşte Samsung Galaxy S25 FE hakkında bilmeniz gereken her şey!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2025 yılı takvimini büyük oranda tamamladı. Markanın 2025 model amiral gemisi telefonları ile katlanabilir ekranlı modelleri çoktan piyasaya sürüldü. Ancak hem uygun fiyatlı hem de üst düzey özellikler sunan Samsung telefon bekleyenlerin gözü kulağı Galaxy S25 FE modelinde.

Samsung, Galaxy S25 FE modelini çok büyük olasılıkla birkaç ay içerisinde duyuracak. Ekim 2025 gibi de bu akıllı telefon, resmî olarak satışa sunulacak. Peki Samsung Galaxy S25 FE tüketicilere neler sunacak? Bu içeriğimizde yaklaşmakta olan telefonun tüm özelliklerine ve fiyatlarına yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Samsung Galaxy S25 FE tasarımı:

Boyutlar 161,4 x 76,6 x 7,4 mm Ağırlık 190 gram Sağlamlık -

Samsung'un hem uygun fiyatlı hem üst düzey özellikler sunan yeni telefonu, tasarımı açısından çok şaşırtıcı olmayacak. Galaxy S25 FE, daha önceki serilerde de olduğu gibi yine giriş seviye Galaxy S25 modeline benzerlik gösterecek. Samsung Galaxy S24 FE'den biraz daha ince, hafif ve kısa olacak telefon, tüketicilere daha kompakt bir deneyim sunacak.

Samsung Galaxy S25 FE ekranı:

Ekran boyutu 6.7 inç Ekran çözünürlüğü FHD+ (2340 x 1080 piksel) Ekran tipi LTPO Ekran tazeleme oranı 1-120 Hz Ekran tepe parlaklığı 1.900 nit

Samsung Galaxy S25 FE, 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran bizleri bekliyor olacak. 1-120 Hz aralığında değişken tazeleme oranı sunacak ekran, yüksek verimli LTPO panel kullanacak. Gorilla Glass Victus+ koruması ile kırılmaya karşı direnç gösterecek telefon, FHD+ çözünürlük ve 1.900 nit tepe parlaklık değerine sahip olacak.

Samsung Galaxy S25 FE performansı:

İşlemci Exynos 2400 RAM 8 GB Depolama 128-256-512 GB

Samsung Galaxy S25 FE, fena sayılmayan bir performans sunacak. Ancak bu akıllı telefonlarda bazı kesimlerin eleştirdiği Exynos 2400 işlemci bulunacak. 8 GB RAM ile desteklenecek telefonun depolama alanı seçenekleri ise 128 GB'den başlayacak ve 512 GB'ye kadar yükselecek. Samsung Galaxy S25 FE'de şaşıracağımız bir performans durumu bulunmuyor.

Samsung Galaxy S25 FE kamerası:

Ön kamera 12 MP Ana arka kamera 50 MP Ultra geniş açılı kamera 12 MP Telefoto kamera 8 MP

Samsung Galaxy S25 FE, üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 8 MP telefoto kamera yer alacak. Samsung, bu kamera kurulumunu yapay zekâ ile destekleyecek. Ekranda ise selfie çekimleri için 12 MP çözünürlük sunan kamerayı göreceğiz.

Samsung Galaxy S25 FE bataryası:

Batarya kapasitesi 4.900 mAh Hızlı şarj desteği 45W kablolu, 15W kablosuz

Samsung'un yeni akıllı telefonunda 4.900 mAh kapasiteli bir batarya göreceğiz. Bu batarya 45W kablolu, 15W kablosuz şarj desteği sunacak. Samsung Galaxy S25 FE, bu batarya özellikleriyle gün boyu kullanımı mümkün kılacak diyebiliriz.

Samsung Galaxy S25 FE teknik özellikleri:

Ekran 6.7 inç, FHD+ (2340 x 1080 piksel), 1-120Hz, LTPO, 1.900 nit İşlemci Exynos 2400 RAM 8 GB Depolama 128-256-512 GB Ön kamera 12 MP Arka kamera 50 MP + 8 MP + 12MP Batarya 4.900 mAh, 45W hızlı şarj, 15W kablosuz şarj İşletim sistemi Android 16 (One UI 8)

Samsung Galaxy S25 FE fiyatı:

Versiyon Fiyatı 8 GB + 128 GB 649 dolar 8 GB + 256 GB - 8 GB + 512 GB -

Samsung Galaxy S25 FE ne zaman çıkacak?

Henüz resmi tanıtım ve çıkış tarihi açıklanmış değil.