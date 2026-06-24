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Samsung Galaxy Watch9’un Tasarımı ve Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

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Samsung’un temmuzda tanıtacağı yeni amiral gemisi saati Galaxy Watch9’un tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Watch9’un Tasarımı ve Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, önümüzdeki ay Londra’da gerçekleştirilmesi beklenen bir Galaxy Unpacked düzenleyecek. Bu etkinlikte firmanın yeni katlanabilir telefonlarının tanıtıldığını göreceğiz. Aynı zamanda amiral gemisi akıllı saatleri de güncellenecek. Galaxy Watch9 ve Watch Ultra 2 tanıtılacak.

Etkinliğe az süre kalmışken bugün büyük merakla beklenen Galaxy Watch9 modeliyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelen render görselleri, saatin tasarımı hakkında fikir edinmemizi sağlıyor. Aynı zamanda renk seçeneklerini de gözler önüne seriyor.

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İçerikten Görseller

Samsung Galaxy Watch9’un Tasarımı ve Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı
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Galaxy Watch9’un tasarımı böyle olacak

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Samsung, Galaxy Watch9 modelinde Galaxy Watch8’deki tasarımı devam ettirecek. Yine yuvarlak tasarımı göreceğiz. Gelen bilgilere göre cihazda 40 ve 44 mm olmak üzere 2 boyut sunulacak. Hem LTE destekli hem de Bluetooth destekli olarak tercih edilebileceğini de eklemeden geçmeyelim.

Standart modelde renklerin krem ve grafit olacağı söyleniyor. Daha büyükte ise grafit ve gümüş renkler göreceğiz. Aynı zamanda Watch Ultra 2’nin renk seçenekleri de ortaya çıktı. O model ise titanyum gri ve gümüş olarak gelecek.

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Samsung’un bu yıl saat tarafında Classic model sunmasını beklemiyoruz. Watch9’un 400 mAh bataryayla geleceğini de ekleyelim. Diğer tüm detaylarını temmuzda gerçekleştirilecek lansmanda öğreneceğiz.

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