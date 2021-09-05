Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefonlarda kullandığı katlanabilir ekran teknolojisini dizüstü bilgisayarlara taşıyabilir. Konsept ürüne ait logo bir Twitter kullanıcısı tarafından sızdırılmış olsa da ürünün akıbeti hiç belli değil.

Samsung akıllı telefonlarında gördüğümüz katlanabilir ekran teknolojisinin geleceği parlak görünüyor. Güney Koreli devin bu teknolojisi piyasada yer etmeye devam ettikçe daha fazla cihazda katlanabilir ekrana yer verilebilir; buna dizüstü bilgisayarlar da dâhil.

Katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayara dair ilk haber, Ice Universe adlı bir Twitter kullanıcısından gelmekte. Yaptığı sızıntılarla bilinen kullanıcı, Twitter'da “Galaxy Book Fold 17” logosuyla bir görsel paylaştı. Logo, Samsung'un web sitesinden araklanmış gibi görünse de kullanıcı kaynak hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Konsept, Mayıs ayında bir Samsung reklamında görülmüştü

Normalde, bir ürünün logosunun sızdırılması, sızıntı konusunda deneyimli bir kişiden gelse bile çok bir şey ifade etmez. Ancak Samsung, Mayıs 2021'de sergilediği bir reklamında birkaç katlanabilir konsept gösterdi ve bunlar arasında, normal ekran-klavye düzeninin yerine büyük bir katlanabilir ekrana sahipi 17 inç'lik bir dizüstü bilgisayar bulunuyordu.

Bir tablet olarak başlayan ve bir dizüstü bilgisayar form faktörüne katlanan bu konsept dizüstü bilgisayarın gerçek bir ürüne dönüşmesi küçük bir ihtimal. Ancak, fantezilerden doğan dizüstü bilgisayarlar, hele ki klavyeleri yoksa başarısız olmaları bir hayli muhtemeldir. Belki de Galaxy Book Fold 17 bir dizüstü bilgisayar değil bir Android tablettir. Belki de piyasaya hiç sürülmez.