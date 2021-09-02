Samsung Galaxy Fold3 ile Z Flip3 Türkiye'de Siparişe Açıldı

Samsung Türkiye, geçtiğimiz ay duyurulan Galaxy Z Fold3 ile Galaxy Z Flip3'ün ön sipariş sistemini açtı. Galaxy Z Flip3'ün fiyatı nispeten makul olsa da Galaxy Z Fold3, ciddi anlamda yüksek bir fiyat etiketine sahip.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ay düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonları Galaxy Z Fold3 ile Galaxy Z Flip3'ü duyurmuştu. Etkileyici özelliklere sahip olan telefonlar şimdi, Türkiye'de ön siparişe açıldılar. Özellikle de Galaxy Z Fold3'ün fiyatı çok konuşulacak gibi görünüyor.

Samsung Türkiye'nin internet sitesine baktığımızda, her iki modelin de 5G bağlantı desteğine sahip olduğunu görüyoruz. Galaxy Z Fold3 yalnızca 256 GB, Galaxy Z Flip3 ise yalnızca 128 GB depolama alanıyla ön siparişe açılmış durumda. Telefonların RAM seçenekleri ise Galaxy Z Fold3'te 12 GB, Galaxy Z Flip3'te 8 GB olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, Galaxy Z Fold3'ü 3, Galaxy Z Flip3'ü ise 4 renk seçeneğiyle tercih edebiliyorsunuz.

Samsung, akıllı telefonlarla değişim kampanyası da sunuyor

Samsung Türkiye, uzun zamandır kullanıcılara değişim kampanyası imkanı tanıyor. Bu kampanya kapsamında tüketiciler, sahip oldukları akıllı telefonları Samsung'a satabiliyorlar. Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 için de bu kampanyayı sürdüren şirket, Galaxy Z Fold3 için 15 bin TL'ye kadar, Galaxy Z Flip 3 içinse 11 bin 500 TL'ye kadar indirim fırsatı sunuyor.

Samsung'un katlanabilir ekranlı yeni telefonlarının fiyatları ne kadar?

Samsung Türkiye'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Galaxy Z Flip3'ün fiyatı, 11 bin 999 TL olarak belirlenmiş durumda. Günümüz koşullarında, bu fiyatın uygun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Galaxy Z Fold3'ün fiyatına baktığımızda ise bu telefonun piyasadaki en pahalı cihazlardan bir tanesi olacağını görüyoruz. Zira Samsung Galaxy Z Fold3'ün Türkiye fiyatı, 21 bin 999 TL olarak belirlenmiş durumda.

Galaxy Z Fold3'ün tüm teknik özellikleri için buradaki, Galaxy Z Flip3'ün tüm teknik özellikleri içinse buradaki içeriğimize göz atabilirsiniz.