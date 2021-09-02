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  • Samsung Galaxy Fold3 ile Z Flip3 Türkiye'de Siparişe Açıldı

Samsung Galaxy Fold3 ve Galaxy Z Flip3 Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı

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Samsung Türkiye, geçtiğimiz ay duyurulan Galaxy Z Fold3 ile Galaxy Z Flip3'ün ön sipariş sistemini açtı. Galaxy Z Flip3'ün fiyatı nispeten makul olsa da Galaxy Z Fold3, ciddi anlamda yüksek bir fiyat etiketine sahip.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ay düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonları Galaxy Z Fold3 ile Galaxy Z Flip3'ü duyurmuştu. Etkileyici özelliklere sahip olan telefonlar şimdi, Türkiye'de ön siparişe açıldılar. Özellikle de Galaxy Z Fold3'ün fiyatı çok konuşulacak gibi görünüyor.

Samsung Türkiye'nin internet sitesine baktığımızda, her iki modelin de 5G bağlantı desteğine sahip olduğunu görüyoruz. Galaxy Z Fold3 yalnızca 256 GB, Galaxy Z Flip3 ise yalnızca 128 GB depolama alanıyla ön siparişe açılmış durumda. Telefonların RAM seçenekleri ise Galaxy Z Fold3'te 12 GB, Galaxy Z Flip3'te 8 GB olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, Galaxy Z Fold3'ü 3, Galaxy Z Flip3'ü ise 4 renk seçeneğiyle tercih edebiliyorsunuz.

Samsung, akıllı telefonlarla değişim kampanyası da sunuyor

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Türkiye, uzun zamandır kullanıcılara değişim kampanyası imkanı tanıyor. Bu kampanya kapsamında tüketiciler, sahip oldukları akıllı telefonları Samsung'a satabiliyorlar. Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 için de bu kampanyayı sürdüren şirket, Galaxy Z Fold3 için 15 bin TL'ye kadar, Galaxy Z Flip 3 içinse 11 bin 500 TL'ye kadar indirim fırsatı sunuyor. 

Samsung'un katlanabilir ekranlı yeni telefonlarının fiyatları ne kadar?

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Türkiye'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Galaxy Z Flip3'ün fiyatı, 11 bin 999 TL olarak belirlenmiş durumda. Günümüz koşullarında, bu fiyatın uygun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Galaxy Z Fold3'ün fiyatına baktığımızda ise bu telefonun piyasadaki en pahalı cihazlardan bir tanesi olacağını görüyoruz. Zira Samsung Galaxy Z Fold3'ün Türkiye fiyatı, 21 bin 999 TL olarak belirlenmiş durumda.

Galaxy Z Fold3'ün tüm teknik özellikleri için buradaki, Galaxy Z Flip3'ün tüm teknik özellikleri içinse buradaki içeriğimize göz atabilirsiniz.
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