Samsung, kendi işletim sistemi olan Tizen OS için hazırladığı uygulama mağazasını tamamen kapattı. Bu hamleyle Samsung'un Tizen OS'la çalışan akıllı telefonları işlevsiz hale gelmiş oldu...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2012 yılında kendi işletim sistemi Tizen OS'u yayınladı. Yıllar içerisinde bu işletim sistemiyle çalışan bazı akıllı telefonlar da üreten şirket, istediği popülariteye ise bir türlü ulaşamadı. Zira tüketicilerin tercihi genel olarak ya Android ya da iOS'tu. Bu durumun farkında olan Samsung, Tizen OS ile ilgili radikal bir karara imza attı.

Samsung, 2021 yılında Tizen OS isimli işletim sistemi için hazırlanan uygulama mağazasının kullanımını engellemeye yönelik adımlar atmıştı. Şimdiyse bu uygulama mağazası, tamamen tarihe gömüldü. Şirket, Tizen OS Store'a erişimi kapattı.Tizen OS işletim sistemli telefonları kullanan ya da web tarayıcılar üzerinden uygulama mağazasına ulaşmaya çalışan tüketiciler, an itibarıyla bir hata mesajı görüyorlar.

2017'den beri Tizen OS'la çalışan telefon duyurusu olmadı

Açık konuşmak gerekirse Samsung, Tizen OS'la çalışan akıllı telefonlardan zaten vazgeçmişti. Hatta şirket, 2017 yılında piyasaya sürdüğü Z4 isimli akıllı telefondan sonra Tizen OS'la çalışan bir modeli karşımıza çıkarmadı. Samsung'un bugünkü hamlesi, daha önceki dönemlerde piyasaya sürülen Tizen OS'lu akıllı telefonların da sonunu getirmiş oldu.

Tizen OS'la çalışan bir akıllı telefon kullandığınıza pek de ihtimal vermiyoruz. Ancak böylesi bir durum mevcutsa, yapılabilecek en iyi şey yeni bir akıllı telefona geçmek olacaktır. Zira artık, Tizen OS ile çalışan akıllı telefonlara uygulama yüklemek mümkün olmayacak. Bu da söz konusu modellerin işlevsiz hale geldiği anlamına geliyor...