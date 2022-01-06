Samsung, Yeni Katlanabilir Ekranlı Ürünlerini Tanıttı

Katlanabilir akıllı telefon sektöründe lider markalardan biri olan Samsung, bu alanda yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor. Şirket, CES 2022 fuarında dört yeni ‘katlanabilir ekranlı konsept tasarımını’ tanıttı.

Akıllı telefon sektöründe son yıllarda en çok ses getiren yeniliklerden birisi de ‘katlanabilir akıllı telefonlar’ oldu. Bu yarışa katılacağını açıklayan Honor da son derece iddialı modelini geçtiğimiz haftalarda ilk kez göstermişti. Onun hemen öncesinde ise Samsung’un piyasayı değiştirebilecek ‘üç ekranlı katlanabilir’ modeli hakkında yeni bilgiler elde edilmişti. Bugün CES 2022 fuarında da şirketin bu alanda hazırladığı dört yeni tasarımı tanıtıldı.

Şu anda piyasanın en başarılı ürünlerinden olan Galaxy Z Fold 3 ve Flip Z 3 modelleriyle katlanabilir akıllı telefon alanında iddialı bir konum elde eden Samsung, Samsung Flex G ve Flex Slidable modellerinin de içinde yer aldığı dört yeni konsept cihazını tanıttı. Ürünlerin tanıtım videoları da internet üzerinden paylaşıldı.

Samsung Flex S ve Flex G:

Tanıtım videosunda ilk sırada yer alan Flex S serisi, adından da anlaşılacağı üzere ‘S’ şeklinde katlanan bir model. Bu ürünü farklı kılan özelliklerinden birisi; hem akıllı telefon olarak hem de tablet olarak kullanılabiliyor olması.

Bir diğer konsept tasarım olan Flex G serisi ise iki defa içe katlanarak ‘katlı’ konumdayken kullanım seçeneği sunmuyor. Samsung, dış tarafında ekran olmamasından dolayı bu modelini daha ‘dayanıklı’ bulduğunu ifade ediyor.

Samsung Flex Slidable:

Samsung’un Flex Slidable konsept tasarımına gelecek olursak, yuvarlanabilir ekranıyla OPPO X 2021 modelini bir hayli andırdığını söyleyebiliriz. Yuvarlanarak açıldığında mevcut ekran boyutunda kayda değer bir büyüme olduğunu da görmek mümkün.

Samsung Flex Note:

Şirket her ne kadar akıllı telefon piyasasında büyük bir başarı elde etmiş olsa da bu başarıyla yetinecek gibi gözükmüyor. Samsung, yeni Flex Note serisiyle katlanabilen ekran teknolojisini dizüstü bilgisayarlara da getirmeyi planlıyor. 17 inçlik bir ekrana sahip olan Flex Note, iki ekrandan oluşuyor. Sizin bu konsept tasarımlar hakkındaki düşünceleriniz neler? Samsung’un bu ürünleri ilginizi çekiyor mu? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.