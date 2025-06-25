Samsung, Amazon Hindistan sayfasında bir duyuru paylaştı. Yapılan açıklamaya göre şirket, 27 Haziran'da yeni bir kablosuz kulaklık duyuracak. Bu kablosuz kulaklık, "Galaxy Buds Core" olarak isimlendirilecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki günlerde bir lansman gerçekleştireceği ortaya çıktı. Firmanın Hindistan'daki Amazon mağazasında paylaşılan bir görsel, Samsung'un yeni bir kablosuz kulaklık duyuracağını gözler önüne serdi. Samsung, yeni kablosuz kulaklığına "Galaxy Buds Core" ismini vermiş durumda.

Samsung, kablosuz kulaklık tarafında çok uzun zamandır sessiz. Hatta şirketin son duyurusu, 2023 yılında tanıştığımız Samsung Galaxy Buds FE'ydi. İşte Amazon Hindistan'daki paylaşım, bu sessizliğin bozulmak üzere olduğu anlamına geliyor. Samsung Galaxy Buds Core, çok büyük olasılıkla bütçe dostu bir model olarak karşımıza çıkacak.

Samsung Galaxy Buds Core, 27 Haziran'da duyurulacak!

"Müziğin sizi derinlere götürmesine izin verin!" sloganının yer aldığı paylaşımda yeni kulaklıklarla ilgili detaylı bir bilgi yer almıyor. Ancak kablosuz kulaklığın tasarımını az çok görme fırsatı yakalamış durumdayız. Bu tasarım, şirketin yıllar önce piyasaya sürdüğü Galaxy Buds 2'yi andırıyor.

Samsung Galaxy Buds Core ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. 27 Haziran'da gerçekleştirilecek lansmanı yakından takip edeceğiz ve Samsung'un yapacağı açıklamaları sizlerle paylaşacağız.