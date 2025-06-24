Samsung Galaxy Z Fold7 ile Samsung Galaxy Z Flip7'nin Avrupa fiyatları ortaya çıktı. Bu bilgiler, Samsung'un telefonlara zam yapacağını gösteriyor. Peki paylaşılan verilere göre telefonların Türkiye fiyatları nasıl olur?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yaklaşmakta olan katlanabilir ekranlı telefonları Galaxy Z Fold7 ile Galaxy Z Flip7'nin Avrupa fiyatları sızdırıldı. Şirket, bu yıl katlanabilir ekranlı telefonlarına zam yapacak gibi görünüyor. Peki telefonların Türkiye'deki fiyatları nasıl olacak?

Samsung Galaxy Z Fold7 ile Galaxy Z Flip7'nin Avrupa fiyatları, İtalya'daki bir elektronik mağazasına ait internet sitesinde tespit edildi. Telefonların isimleri kodlanmıştı ancak bu kodlar, daha önce zaten Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7 ile ilişkilendirilmişlerdi.

Samsung Galaxy Z Fold7 için sızdırılan fiyatlar:

Versiyon Fiyatı 256 GB 2.228 euro 512 GB 2.310 euro

Bu fiyatlar, Samsung Galaxy Z Fold7'nin 200 euro civarında yani yaklaşık %10 civarında zamlanacağını gözler önüne seriyor.

Samsung Galaxy Z Flip7 için sızdırılan fiyatlar:

Versiyon Fiyatı 512 GB 1.425 euro

Sızıntıya göre Samsung Galaxy Z Flip7'de 100 euro civarında yine yaklaşık %10 civarında bir zam göreceğiz. Gelin şimdi de bu fiyatların Türkiye'ye nasıl yansıyacağına yakından bakalım.

Samsung Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7'nin tahminî Türkiye fiyatları şöyle:

Samsung Galaxy Z Fold7 tahminî Türkiye fiyatı:

Versiyon Fiyatı 256 GB 127.999 TL 512 GB 139.999 TL

Samsung Galaxy Z Flip7 tahminî Türkiye fiyatı:

Versiyon Fiyatı 512 GB 83.999 TL

Yukarıdaki fiyatlar, Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonlarına %10 civarında zam yapması halinde karşılaşacağımız fiyatlar. Elbette euro kurundaki artış nedeniyle fiyatlardaki TL bazında zam oranı geçtiğimiz yıla kıyasla %10'un çok üzerinde.

Tabii bu fiyatların iddia kapsamında olduğu gerçeğini atlamamak lazım. Daha birkaç gün önce ortaya atılan bazı iddialar, yaklaşmakta olan telefonlarda fiyat değişimi olmayacağını söylüyordu. Bakalım tüketiciler, nasıl bir durumla karşılaşacaklar.