Bilim İnsanlarına Göre Sarılmanın Sağlığa 12 Faydası

Bilim insanları sarılmanın duygusal, fiziksel ve biyolojik faydalarının çok sayıda olduğunu söylüyorlar. Stresi azaltmaktan acıyı gidermeye kadar çok sayıda faydası olan sarılmanın "su gibi" bir ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

Ruh halinizi iyileştirmek ya da morali bozuk arkadaşınızı neşelendirmek mi istiyorsunuz? Bilim insanlarının reçetesi hazır: Sarılmak. Araştırmalar, sarılma fiilinin duygusal, fiziki ve biyolojik etkilerini ortaya koyuyor. Sarılmanın faydaları arasında stresi azaltmak ve acıyı hafifletmek de yer alıyor.

Bilim insanları, sarılmanın su gibi hayati bir besin olduğunu belirtiyor. Bazıları, sarılmanın ağrı kesicileri gereksiz kılabileceğini dahi düşünüyor. Sarılmanın 12 faydası şöyle sıralandı:

1. Stresi azaltır

Bilimsel araştırmalar, günlük olarak sarılmak gibi sıradan insani temasların stresi kayda değer miktarda azalttığını ortaya koyuyor. Bunun için günde bir kez sarılmak dahi yeterli. Ayrıca sarılmak, insanları ruh sağlığını da güçlendiriyor ve duygusal olarak desteklendiklerini düşündükleri için günlük stresle yüzleşmeye daha hazır hale getiriyor.

2. Kaygıyı azaltır

Kaygı ve stresin azalmasıyla sarılma arasında doğrudan bir bağ olduğu bilimsel olarak gösterildi. Sarılmak gibi samimi temas kuran insanların diğer insanlara göre daha az stres yaşadığı biliniyor.

3. Çocukları daha sağlıklı yapar

Sıcak ve sevgi dolu ebeveynlerin varlığı, çocuklukta yaşanan istismara ve ihmale karşı bir tampon görevi görüyor. Bunun yanı sıra küçüklükte sarılma ve duygusal yakınlık görme, gelecekte koroner atardamar hastalıklarına ve hatta ölüme karşı etkili oluyor. Çocuklara kötü davranmak onları kalp hastalıklarına ve obeziteye daha yatkın hale getiriyor.

4. Her yaştan insanı soğuk algınlığından korur

Yapılan bir araştırmaya göre, sıkça sarılan insanlar başka insanlara göre daha az hasta oluyor. Bilinçli bir şekilde grip virüsüne maruz bırakılan insanlar arasında sıklıkla sarılan kişilerin hiç sarılmayan insanlara göre hasta olma ihtimali hayli düşük çıktı.

5. Ağrıyı azaltır

Kronik ağrıdan muzdarip insanlar, sarılma yoluyla bu ağrılarını azaltabilirler. Sarılınca salgılanan endorfin hormonu, beyindeki opioid alıcılarını aktive ederek acıyı en aza indiriyor.

6. Özel olarak boyun ve omuz ağrılarını azaltır

Endorfinin yanı sıra, dopamin de sarılınca salgılanan hormonlar arasında bulunuyor. Dopamin de rahatlamış bir vücut anlamına geliyor. Bu sayede boyun ve kafadaki kas kasılmaları duruyor, sinir ve kan damarlarındaki basınç azalıyor, kan akışı iyileşiyor, kas hareket aralığı gelişiyor ve böylece ağrı azalıyor.

7. Vücudunuz daha fazla "aşk hormonu" salgılar

"İyi hissetme" hormonu olarak da bilinen oksitosin, sarılma ile birlikte yüksek miktarlarda salgılanıyor. Sarılmak stres hormonu kortizol seviyesini düşürüyor ve oksitosin miktarını artırıyor.

8. Kan basıncını düşürür

Oksitosin aynı zamanda kan basıncını düşürmeye de yarıyor. Bir araştırmaya göre, daha sık sarılmak menapoz öncesi dönemde kadınların kan basıncını düşürüyor. Kan basıncının düşürmek, kalp rahatsızlıkları ve kronik sağlık sorunlarını azaltmak demek.

9. Kalp ritminizi yavaşlatır

Sarılmak, kalp ritmini yavaşlatıp daha gevşemiş bir hale getirerek stres ve kaygıyı azaltıyor. Stres altındayken, böbrek üstü bezlerimiz kalp ritmini, kan basıncını, solunum hızını ve kas elastikiyetini epinefrin hormonunu salgılarak artırır. Sarılma durumundayse, epinefrin seviyemiz azalır.

10. Çatışmaların çözümüne yardımcı olabilir

Bir araştırmaya göre, sarılmak olumsuz ruh halimizi tersine çevirebileceği gibi çatışma çözümlerinde de işe yarayabilir. Sarılmak, kavga sırasında ve sonrasındaki olumsuz hisleri azaltabilir, olumlu hislerin artmasına yardımcı olabilir.

11. Varoluşsal krizlerden koruyabilir

Hayatın anlamına ya da faniliğe dair büyük sorunlar kafanızı kurcalıyorsa sarılmayı deneyin. Önemsiz bir dokunuş dahi insanların varoluşsal krizlerine çözüm olabilir.

12. Evcil hayvanınızla yakın ilişki kurmanızı sağlar

Evcil hayvanlara sarılmakla insan sağlığı arasındaki ilişkiyi gösteren bilimsel araştırmalar henüz bulunmasa da uzmanlar, evcil hayvanlara sarılmanın her iki taraf için de büyük bir huzur kaynağı olduğunu kabul ediyor. Kim bilir, belki de evcil hayvan sahiplerinin daha sağlıklı olmasının nedenlerinden biri de onların hayvanlarına sarılması ve onlara dokunmasıdır.