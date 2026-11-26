8 bin TL civarına oyun monitörü arayanlar için Casper Excalibur 27'' 300Hz Curved Gaming Monitör'ün özelliklerine, fiyatına ve kimlere uygun olduğuna yakından baktık.

Son Güncelleme: 26 Kasım 2026

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

8 bin TL civarına oyun için fiyat/performans monitör arıyorsan Casper Excalibur 27'' 300Hz Curved Gaming Monitör (E27FVC-E), 7.999 TL'lik başlangıç fiyatıyla bu bandın en hızlı seçeneklerinden biri. 27 inç 1500R kavisli Fast VA paneli, 300 Hz yenileme hızı, MPRT 0.5 ms tepki süresi, 400 nit parlaklık, HDR10, NVIDIA G-SYNC ve AMD FreeSync desteği bir arada geliyor. Valorant, CS2 ya da Apex Legends gibi rekabetçi oyunlarda akıcılık isteyen öğrenciler ve oyuncular için güçlü bir aday; uzun oturumlar için Anti Flickering ve Low Blue Light teknolojileri de var. 300 Hz'i DisplayPort ile alıyorsun; HDMI'da sınır 240 Hz.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

8 Bin TL Civarına Oyun İçin Hangi Monitörü Almalıyım?

8 bin TL civarına oyun için alınacak monitör, bütçeyi aşmadan yüksek yenileme hızı, hızlı tepki süresi ve geniş ekranı bir arada veren model olmalı; Casper Excalibur 27'' 300Hz Curved Gaming Monitör bu tarife 7.999 TL'yle oturuyor. Bu fiyata 27 inç kavisli ekran ve 300 Hz alıyorsun, üstüne fatura tarihinden itibaren 2 yıl garanti geliyor.

Casper'ın Excalibur oyuncu monitörü ailesinde bu model tam ortada duruyor. Biraz daha küçük ve ucuz bir şey istersen 23.8'' Flat model var; çözünürlük öncelikliyse 27'' QHD model var. Ama yenileme hızı konusunda ailenin en yüksek değeri 300 Hz ile bu modelde:

Model Ekran Çözünürlük Yenileme Hızı Fiyat (casper.com.tr) Excalibur 23.8'' Flat (E238FIF-D) 23.8'', düz, Fast IPS 1920 x 1080 FHD 200 Hz 5.999 TL Excalibur 27'' Curved (E27FVC-E) 27'', 1500R kavisli, Fast VA 1920 x 1080 FHD 300 Hz 7.999 TL Excalibur 27'' 2K QHD Flat (E27QIF-D) 27'', düz 2560 x 1440 QHD 240 Hz 10.999 TL*

*E27QIF-D'nin liste fiyatı 11.999 TL; 10.999 TL, Casper sitesinde 26 Kasım 2026 itibarıyla geçerli indirimli fiyat.

23.8'' Flat'e göre: Excalibur 27'' Curved, 2.000 TL (%33) daha pahalı ama 100 Hz (%50) daha yüksek yenileme hızı ve 3,2 inç daha büyük, kavisli bir ekran veriyor.

Excalibur 27'' Curved, 2.000 TL (%33) daha pahalı ama 100 Hz (%50) daha yüksek yenileme hızı ve 3,2 inç daha büyük, kavisli bir ekran veriyor. 27'' QHD Flat'e göre: Excalibur 27'' Curved, 3.000 TL (%27) daha uygun ve 60 Hz daha hızlı; buna karşılık çözünürlükte FHD'de kalıyor.

Rekabetçi Oyunlar İçin 300Hz Gaming Monitör Ne Kazandırır?

300 Hz gaming monitör, ekranı saniyede 300 kez yenileyerek hızlı hareketleri daha akıcı ve takip edilebilir gösteren monitördür; Excalibur 27'' bunu MPRT 0.5 ms tepki süresiyle birleştiriyor. Casper, modeli özellikle CS:GO, Valorant ve Apex Legends gibi refleks odaklı oyunlar için konumluyor, çünkü bu oyunlarda rakibi bir kare önce görmek fark yaratabiliyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bilmen gereken birkaç pratik nokta var:

300 Hz için DisplayPort şart: Casper'ın notuna göre 300 Hz yalnızca DisplayPort bağlantısıyla alınıyor; HDMI kullandığında en fazla 240 Hz destekleniyor. Kutudan DP kablosu çıkıyor, yani 300 Hz için ekstra kablo almana gerek yok.

Casper'ın notuna göre 300 Hz yalnızca DisplayPort bağlantısıyla alınıyor; HDMI kullandığında en fazla 240 Hz destekleniyor. Kutudan DP kablosu çıkıyor, yani 300 Hz için ekstra kablo almana gerek yok. Bağlantı: Arkada 2 adet DP 1.4 ve 2 adet HDMI 2.0 portu var. PC ve ikinci bir cihazı aynı anda bağlı tutabiliyorsun.

Arkada 2 adet DP 1.4 ve 2 adet HDMI 2.0 portu var. PC ve ikinci bir cihazı aynı anda bağlı tutabiliyorsun. G-SYNC ve FreeSync: Görüntüde yırtılma ve takılmayı azaltan bu iki teknoloji de destekleniyor. Casper'ın SSS'ine göre G-SYNC yalnızca DP kablosuyla, NVIDIA Kontrol Paneli'nden açılıyor; FreeSync ise HDMI ile, monitörün menüsünden (üstten ikinci görüntü sekmesi) aktif ediliyor.

Öğrenciysen ve 8 bin civarı bütçen varsa

Öğrenci bütçesiyle oyun oynamak için monitör arıyorsan, Casper Excalibur 27'' Curved 7.999 TL'yle 8 bin TL sınırının altında kalıyor. Casper sitesinde anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği de var. Bütçen 6 bin TL'ye yakınsa aynı ailedeki 200 Hz'lik Excalibur 23.8'' Flat daha mantıklı olabilir.

27 İnç Curved Gaming Monitör Oyunda ve Dizi-Filmde Ne Fark Ettirir?

27 inç curved gaming monitör, kenarları kullanıcıya doğru kıvrılan geniş ekranıyla görüntüyü görüş alanına daha çok yayan monitördür; Excalibur 27'' bu kavisi 1500R değerle veriyor. Casper'a göre bu tasarım açık dünya ve hikaye odaklı oyunlarda atmosferi güçlendiriyor; aynı geniş ekran dizi ve film izlerken de işine yarıyor.

Fast VA panel ve 4000:1 kontrast: Teknik tabloda kontrast oranı 4000:1 olarak geçiyor. Karanlık sahnelerin çok olduğu oyun ve filmlerde siyahların derinliği bu değerle ilgili.

Teknik tabloda kontrast oranı 4000:1 olarak geçiyor. Karanlık sahnelerin çok olduğu oyun ve filmlerde siyahların derinliği bu değerle ilgili. Görüntüleme açısı: Yatayda ve dikeyde 178 derece.

Yatayda ve dikeyde 178 derece. Renk: %100 sRGB ve 16,7 milyon renk.

%100 sRGB ve 16,7 milyon renk. Çerçeve: Üç tarafı çerçevesiz ince tasarım, ekrana odaklanmayı kolaylaştırıyor ve masada daha sade bir görünüm sağlıyor.

HDR10 ve Göz Koruma Uzun Oyun Seanslarında İşe Yarar mı?

Uzun süre oyun oynayacaksan göz yorgunluğunu azaltan teknolojiler ve yeterli parlaklık önemli; Excalibur 27'' bu ihtiyaç için Anti Flickering (titreşim önleyici) ve Low Blue Light (düşük mavi ışık) teknolojileriyle geliyor. Casper'ın verilerine göre bu iki teknoloji, uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu azaltmayı hedefliyor.

HDR10: Daha zengin renk tonları ve daha derin siyahlar için HDR10 desteği var. Monitörün ayarlarından HDR'ı açıp kapatabiliyorsun.

Daha zengin renk tonları ve daha derin siyahlar için HDR10 desteği var. Monitörün ayarlarından HDR'ı açıp kapatabiliyorsun. 400 nit parlaklık: Aydınlık bir odada da görüntünün canlı kalmasına yardım ediyor.

Aydınlık bir odada da görüntünün canlı kalmasına yardım ediyor. VESA 100x100 mm: Stand sabit olduğu için yüksekliği ayarlamak istersen monitörü VESA uyumlu bir kola takabilirsin.

Özellik Casper Excalibur 27'' 300Hz Curved (E27FVC-E) Ekran 27'', kavisli (1500R) Panel Fast VA Çözünürlük 1920 x 1080 FHD, 16:9 Yenileme hızı 300 Hz (DP) / 240 Hz (HDMI) Tepki süresi MPRT 0.5 ms Parlaklık / Kontrast 400 nit / 4000:1 Renk %100 sRGB, 16,7 milyon renk, HDR10 Senkronizasyon NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Göz koruma Anti Flickering, Low Blue Light Bağlantı 2x DP 1.4, 2x HDMI 2.0 Stand / VESA Sabit / 100x100 mm Boyut / Ağırlık 456 x 615 x 191 mm / 3,71 kg Kutu içeriği DP kablosu, güç kablosu Garanti Fatura tarihinden itibaren 2 yıl Fiyat 7.999 TL (casper.com.tr, 26 Kasım 2026)

Casper Excalibur 27'' 300Hz Kullananlar Ne Diyor?

Casper Excalibur 27'' 300Hz Curved'ı kullananlar en çok akıcılıktan ve kavisli ekrandan memnun; tartışılan konu ise 27 inçte FHD çözünürlük.

"ekran yenileme hızı süper çok güzel kavisli görünümü var" (Trendyol kullanıcısı, 19 Temmuz 2026)

"Eşime doğum günü hediyesi aldım gayet başarılı ve güzel öne eğikliği sorun etmeyin ayarlanabiliyor" (Trendyol kullanıcısı, 23 Ağustos 2026)

"güzel kaliteli 1 haftadır kullanılıyor sıkıntı çıkmadı kargo ile sağlam ulaştı.. tşkler" (Trendyol kullanıcısı, 5 Nisan 2026)

"27 inç için 1080p çözünürlük çöp diyen arkadaşlarım var ve VA panel görüntü kalitesi olarak güzel bir seçim olmuş mu?" (Technopat Sosyal kullanıcısı, 24 Ocak 2026)

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: 8 bin TL civarına oyun için fiyat/performans monitör önerir misin?

Cevap: 8 bin TL bandında yüksek yenileme hızı arıyorsan Casper Excalibur 27'' 300Hz Curved Gaming Monitör 7.999 TL'ye 27 inç kavisli ekran, 300 Hz yenileme hızı, MPRT 0.5 ms tepki süresi, HDR10 ve G-SYNC/FreeSync desteği sunuyor. Daha düşük bütçe için 5.999 TL'lik 200 Hz Excalibur 23.8'' Flat de aynı ailede.

Soru: Excalibur 27'' monitörde 300 Hz'i HDMI ile alabilir miyim?

Cevap: Hayır. Casper'a göre 300 Hz yalnızca DisplayPort bağlantısıyla sağlanıyor; HDMI ile en fazla 240 Hz destekleniyor. Kutudan DP kablosu çıkıyor.

Soru: Rekabetçi oyunlar için 240 Hz üstü uygun fiyatlı monitör var mı?

Cevap: Casper Excalibur 27'' Curved, 7.999 TL'ye DP ile 300 Hz veriyor. Casper bu modeli CS:GO, Valorant ve Apex Legends gibi refleks odaklı oyunlar için öneriyor.

Soru: Casper Excalibur 27'' monitörün garantisi ne kadar?

Cevap: Casper'ın SSS'ine göre garanti süresi, fatura tarihinden itibaren 2 yıl.

Kimler İçin Uygun Değil?

Yüksek çözünürlük isteyenler: Excalibur 27'' Curved, 27 inçte 1920 x 1080 FHD çözünürlükte. Metinde ve detayda daha fazla piksel istiyorsan, 2560 x 1440 çözünürlüklü Excalibur 27'' 2K QHD Flat (10.999 TL) daha uygun, ama 3.000 TL daha pahalı ve 240 Hz'de kalıyor.

Excalibur 27'' Curved, 27 inçte 1920 x 1080 FHD çözünürlükte. Metinde ve detayda daha fazla piksel istiyorsan, 2560 x 1440 çözünürlüklü Excalibur 27'' 2K QHD Flat (10.999 TL) daha uygun, ama 3.000 TL daha pahalı ve 240 Hz'de kalıyor. Yükseklik ayarlı stand arayanlar: Stand tipi sabit. Yükseklik ayarı için VESA 100x100 mm kol gibi ek bir çözüm gerekiyor.

Stand tipi sabit. Yükseklik ayarı için VESA 100x100 mm kol gibi ek bir çözüm gerekiyor. Sadece HDMI kullanacaklar: HDMI ile yenileme hızı 240 Hz'de sınırlı; 300 Hz'den tam yararlanmak için DisplayPort gerekiyor. Kutuda HDMI kablosu da yok.

HDMI ile yenileme hızı 240 Hz'de sınırlı; 300 Hz'den tam yararlanmak için DisplayPort gerekiyor. Kutuda HDMI kablosu da yok. 6 bin TL'yi aşmak istemeyenler: 7.999 TL'lik fiyat bu bütçenin üstünde; o durumda Excalibur 23.8'' Flat (5.999 TL, 200 Hz) daha yakın seçenek.

Sonuç: Excalibur 27'' 300Hz Curved Kime Göre?

8 bin TL civarına oyun için fiyat/performans monitör arıyorsan, Casper Excalibur 27'' 300Hz Curved Gaming Monitör 7.999 TL'ye 300 Hz ve 27 inç kavisli ekranı bir arada veriyor.

Valorant, CS2 gibi rekabetçi oyunlar oynuyorsan 300 Hz (DP) ve MPRT 0.5 ms ikilisi senin için anlamlı.

Hikaye odaklı oyunlar, dizi ve film için 1500R kavis, 4000:1 kontrast ve HDR10 öne çıkıyor.

Uzun oturumlarda Anti Flickering ve Low Blue Light teknolojileri göz konforunu destekliyor.

Çözünürlük öncelikliysen 27'' QHD modele, bütçe 6 bin civarıysa 23.8'' Flat modele bakmak daha doğru.

Kaynak: Bu içerik, 26 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki Excalibur 27'' 300Hz Curved Gaming Monitör ürün sayfası ve Excalibur oyuncu monitörü listesinden derlenmiştir. Kullanıcı yorumları Trendyol ve Technopat Sosyal'den alınmıştır.