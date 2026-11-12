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NVIDIA'dan Bir Şok Daha: RTX 5080 Super İptal Edildi!

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Sızıntılara göre NVIDIA, artan GDDR7 bellek maliyetleri nedeniyle 24 GB VRAM kapasiteli RTX 5080 Super ekran kartını iptal etti.

NVIDIA'dan Bir Şok Daha: RTX 5080 Super İptal Edildi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Uzun süredir merakla beklenen ve 24 GB VRAM kapasitesiyle gelmesi öngörülen NVIDIA RTX 5080 Super modelinin rafa kaldırıldığı öne sürüldü. Çin kaynaklı sızıntılara göre şirket, üretim ortaklarına kartın piyasaya sürülmeyeceğini bildirdi.

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VideoCardz tarafından öne çıkarılan ve Çin merkezli donanım forumu Board Channels'ta paylaşılan bilgilere göre daha önce Ocak 2027'de piyasaya sürülmesi beklenen RTX 5080 Super projesi iptal edildi. NVIDIA'nın Çin'deki ekran kartı üreticilerine lansmanın gerçekleşmeyeceğini ilettiği ve geleceğe yönelik "net bir çıkış takvimi" sunmadığı belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta ortaya atılan erteleme söylentilerinin aksine, son iddialar bu ara nesil güncellemesinin tamamen gözden çıkarıldığına işaret ediyor.

İçerikten Görseller

NVIDIA'dan Bir Şok Daha: RTX 5080 Super İptal Edildi!
gorsel_20261112_160222

Yüksek bellek maliyetleri engel oluşturuyor

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Sektör kulislerinde dolaşan bu iptal kararının arkasındaki temel nedenin VRAM maliyetleri olduğu düşünülüyor. Standart RTX 5080 modelinde 2 GB'lık GDDR7 modülleri tercih edilirken, 24 GB kapasiteye ulaşması hedeflenen RTX 5080 Super'de 3 GB'lık GDDR7 bellek yongalarının kullanılması gerekiyordu. Daha yüksek kapasiteli bu bellek modüllerinin artan maliyetleri, kartın üretimini ticari açıdan zorlaştıran en büyük engel olarak gösteriliyor.

Bu gelişmeyle birlikte 16 GB belleğe sahip standart RTX 5080, kısıtlamalar nedeniyle RTX 5090'ın resmî olarak satılmadığı Çin pazarında amiral gemisi konumunu koruyacak. Öte yandan küresel pazarda da RTX 5090 stoklarının ciddi oranda erimesi ve fiyatların tavsiye edilen satış rakamının üç ila dört katına, ABD'de ise 10 bin dolar seviyelerine yaklaşması kullanıcıları zorluyor. Mevcut tablo, üst düzey bir ekran kartına ulaşmak isteyen oyuncular için tekli kart satın almak yerine hazır sistem kampanyalarına yönelmeyi çok daha mantıklı bir seçenek hâline getiriyor.

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Ekran kartı Nvidia

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