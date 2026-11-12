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Yeni MacBook Pro'nun Soğutma Sistemi Sisle Görüntülendi: Sıcak Hava Bakın Nereden Çıkıyor!

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Apple’ın yeni PROLED ekranlı MacBook Pro’da yenilediği soğutma sistemi, Geekerwan’ın sis makinesiyle yaptığı testte görüntülendi.

Yeni MacBook Pro'nun Soğutma Sistemi Sisle Görüntülendi: Sıcak Hava Bakın Nereden Çıkıyor!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Apple, yeni MacBook Pro serisini tanıtırken soğutma sistemini tamamen yenilediğini söylemişti. Geekerwan adlı YouTube kanalı da hava akışının nasıl değiştiğini görmek için cihazı sis makinesiyle test etti. İçeri verilen sisin nereden çıktığı izlenerek eski ve yeni modeller karşılaştırıldı.

Önceki modellerde sıcak hava ekranın üzerine doğru üflenirken yeni PROLED ekranlı MacBook Pro’da arka bölümdeki menteşeden dışarı atılıyor. Bu değişiklik, özellikle bilgisayarını harici monitöre bağlayıp kapağını kapatarak kullananları ilgilendiriyor. Hava çıkışı kapanmadığı için ısınmaya bağlı yavaşlamanın da önüne geçiliyor.

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Sis, havanın izlediği yolu gösterdi

Geekerwan’ın testinde iki tasarım arasındaki fark görülüyor. Eski modelde sis ekran yüzeyine yayılırken yeni modelde doğrudan arka bölümden çıkıyor.

Sıcak havanın bu yöne taşınması, yoğun kullanım sırasında klavyenin ve ekranın da önceki modellere göre daha serin kalmasını sağlıyor.

Kapak kapandığında hava çıkışı tıkanmıyor

Önceki tasarımda kapak kapatıldığında hava çıkışı engelleniyor, bilgisayar aşırı ısındığında kendini yavaşlatıyordu. Yeni modelde hava arkaya yönlendirildiği için kapak kapalıyken de dışarı çıkabiliyor ve bu nedenle yaşanan performans kaybı ortadan kalkıyor.

Fanlar da önceki modele göre daha hızlı dönmelerine rağmen daha sessiz çalışıyor.

Fanların yeri aynı, hava yolları farklı

Teknolojik cihazları sökerek inceleyen ve tamir rehberleri hazırlayan iFixit’in incelemesinde, fanların önceki nesille aynı konumda olduğu görüldü. Apple, fanların yerini değiştirmek yerine hava kanallarını yeniden düzenlemiş. Sis testinde görülen farklı hava akışı da bu düzenlemenin sonucu.

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