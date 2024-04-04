Dijital dünyanın önde gelen isimlerini ve en yeni trendlerini bir araya getiren etkinlik serisi SEO Vibes on Tour, bu ay İstanbul'a geliyor.

SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) internetteki içeriklerinizi öne çıkarmada çok etkili olduğu için hayati öneme sahip. Bu nedenle de internet üzerinde faaliyet gösteren neredeyse herkes, SEO’dan yararlanıyor. Tabii ki bu kadar önemli bir konuda birçok önemli etkinlik de gerçekleştiriliyor.

SEO Vibes on Tour da bunlardan biri. Dijital dünyanın önde gelen isimlerini ve en yeni trendlerini bir araya getiren etkinlik serisinin yeni durağı İstanbul olacak. Etkinlik, geçen sene de ülkemize uğramıştı.

SEO Vibes on Tour etkinliğinde neler var?

Dünya genelinde birçok başarılı organizasyona imza atan SEO Vibes on Tour, dijital pazarlama ve SEO alanındaki profesyonelleri toplayacak. Bu alanlara yön veren isimler konuşmalar düzenlenecek. Katılımcılar arasında dijital ajanslar, SEO sektörü çalışanları, e-ticaret firmaları gibi birçok firma ve kişi yer alacak.

Etkinlikte konuşmaların yanı sıra interaktif panel tartışmaları, özel sunumlar ve en güncel SEO stratejilerinin de ele alındığını göreceğiz. Aynı zamanda bağlantı imkânı kurulmasını sağlayacak kahvaltı gibi aktiviteler de gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılmak isteyenler, buradaki bağlantı üzerinden bilgi alıp kayıt yaptırabilir.

SEO Vibes on Tour etkinliği ne zaman?

Etkinlik, 18 Nisan 2024 tarihinde İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan Point Hotel Barbaros’ta gerçekleştirilecek. Organizasyon, saat 09.00’da kahvaltı ile başlayacak ve 14.30’a kadar devam edecek.