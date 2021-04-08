Sony, a7R III ve a7R IV modellerinin güncellenmiş versiyonları olarak karşımıza çıkan a7R IIIa ve a7R IVa tam kare aynasız kameralarını duyurdu. Şirket, her iki kamera için de henüz bir çıkış tarihi ya da fiyat açıklamış değil.

Kamera endüstrisinin en önemli üreticilerinden biri olan Japon teknoloji Sony, a7R III ve a7R IV adlı kamera modellerinin küçük kozmetik güncellemeler alan ve birtakım donanım iyileştirmeleri ile gelen “geliştirilmiş” versiyonları diyebileceğimiz a7R IIIa ve a7R IVa aynasız kameralarını duyurdu.

Yeni kameralar, önceki versiyona öylesine yakın özelliklere sahip ki Sony, cihazları yeni nesil olarak piyasaya sürmek yerine eski model isimlerine “a” takısı eklemek ile yetindi.

Yüksek çözünürlüklü tam kare kameralar olarak karşımıza çıkan a7R IIIa ve a7R IVa, referans aldıkları a7R III ve a7R IV’ün tüm yeteneklerini destekliyorlar. Sony tarafından paylaşılan bilgilere göre gerçekleştirilen iyileştirmeler arasında arka LCD çözünürlüğünün 1.440.000 noktadan 2.359.296 noktaya yükseltilmesi gibi dikkat çekici sıçralamalar da bulunuyor.

Yeni versiyonlar ile birlikte gelen değişiklikler arasında LCD monitörün altındaki Sony logosunun kaldırılması (Sol alttaki ekran görüntüsü a7R III, sağ alttaki ekran görüntüsü a7R IIIa) ve USB 3.2 bağlantı noktasının SuperSpeed ​​USB 5 Gbps’e yükseltilmesi de bulunuyor.

Sony, yeni kamera modellerini sessiz sedasız duyurdu zira şirketin resmi internet sitesindeki teknik özelliklere baktığımızda bir “pazarlama” materyali olarak gösterilebilecek kadar büyük bir değişiklik göze çarpmıyor. Şu an için yeni modellerin ne zaman satışa çıkacağı, satışa çıktıktan sonra eski modellerin raflardan inip inmeyeceği ya da fiyat farkının nasıl olacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.